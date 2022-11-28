　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南消六大隊率全國之先　引進水下機器人提升科技救災

▲台南市消防局第六大隊率全國之先，引進水下機器人提升科技救災。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市消防局第六大隊率全國之先，引進水下機器人提升科技救災。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為解決消防人員執行潛水搜索的困境，透過國際獅子會300D1區第9專區及小北百貨捐贈新台幣100多萬元海龍號8軸水下載具系統1組，率先全國引進「水下機器人」新戰力，與潛水及救生人員搭配加入溺水搜救行列，朝向科技救災，更安全快速執行任務。

內政部消防署2022年7月統計近5年全國溺水事件，平均每年約有902人溺水，且年平均獲救者341人、死亡536人、失蹤25人。統計溺水事故發生地點又以「溪河」為最多占44％，「海邊」居次占23％，再次者為「圳溝」占9％。另外，溺水案發生時間多數集中在6至10月、占54.7％，其中又以7月最多、達12.1％；戲水發生意外時段則集中在高溫戲水消暑時段，以上午6時至下午5時最多。

這次捐贈由雷虎科技研發生產Seadragon 海龍號聲納掃描8軸水下機器人，業餘11月27日辦理捐贈儀式，除了主力和緯分隊同仁、各分隊潛水人員及大隊幕僚都一起進行靜態功能介紹與動態實際操作，不僅可在水下進行各式高難度的動作如360度旋轉及自轉，尤其搭配水下掃描聲納，搜救人員可透過即時影像於水下執行各式高難度及複雜工作，並利用即時水下影像，成為搜救人員決策判斷之依據，直接降低潛水人員的生命危險。

此款機器人已獲得「台灣精品獎銀質獎的殊榮」，其產品設計考量具有下列特色：高效率無刷8軸設計：專為水下拍攝及探勘所設計，提供簡易的操作系統，單人可操作。能搭載5公斤酬載整合水下相關設備，可搭載水下定位聲納及高清攝影機，搜尋水下目標，建立水下海床圖資，協助救難人員精準定位搜尋區域，亦可搭配水下機械手臂執行水下任務，較一般小型或短版型ROV payload多2~3倍。

8顆高效能電動無刷馬達動力系統，完整的艙內漏水預警系統，如發生艙體進水，傳感器顯示異常並通知操控者，即時回饋訊號讓潛艇可執行返航，避免系統泡水失效。機體選用高級之抗腐蝕複合材質，90％以上之零件皆可回收，在地球有限的資源中，創造產品無限之生命力。

另外，在人性化與人因工程的考量包含下列幾點：在產品設計上，組裝維修的便利性，除了帶給消防人員更大的便利，更大幅降低成本，與大規模動員水下潛水人員相較，使產品更具競爭之優勢。
人性化的操作介面設計產品，除了讓消防人員簡易操作，智慧型的電子控制系統亦能自主監控及保護，避免人為的失誤。產品的功能與結構設計，經過精密的動力機構調教及高壓防水設計讓海龍號聲納掃描8軸水下機器人 成為高效率的水下探勘產品，經由產品設計提升整個產品的CP值。

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
王世堅開「逼宮」第一槍！　嗆蘇貞昌：真想賴，誰也趕不走
快訊／最高票連任！　黃捷宣布加入民進黨黨團運作
快訊／洋裝女掉到國道3號！　駕駛嚇到緊急煞車
呂秀蓮揭民進黨敗選4原因　黨紀崩壞、執政傲慢又失能
3歲童遭虐重度昏迷！　全身沒有一處完整皮膚
獨／北大、清華為何白紙革命？　學生親曝原因
51歲苗可麗閃電公開喜訊！　秀大鑽戒「牽起一雙手」
快訊／言明澔突報喜「結婚還當了二寶爸」　粉絲驚：進度好快

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市再設2座無線電中繼台　全市涵蓋率全台第一

《城市水醫師：濱野彌四郎與臺南水道的故事》繪本　台南發表

台東「土樓警所」讓學童驚艷　宣導效果十足

延續謝龍介愛台南的力量！　蔡宗豪掃街謝票感謝鄉親支持

南消六大隊率全國之先　引進水下機器人提升科技救災

加油站汽油溢漏「排水溝竄火」　台東環保局調查：無影響周邊土壤

嘉義阿里山茶接軌國際　洪崇倫獲法國AVPA世界茶葉大賽金獎

台南竹溪月見橋　榮獲2022台灣光環境獎

租屋意外獲真愛　網喊：學弟根本人間月老！

提升科技救災　民間捐贈南消百萬水下機器人

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

瑤瑤「分手5年男友」淚揭導火線！　愛犬被帶走...她崩潰：我愛死牠了

竹市再設2座無線電中繼台　全市涵蓋率全台第一

《城市水醫師：濱野彌四郎與臺南水道的故事》繪本　台南發表

台東「土樓警所」讓學童驚艷　宣導效果十足

延續謝龍介愛台南的力量！　蔡宗豪掃街謝票感謝鄉親支持

南消六大隊率全國之先　引進水下機器人提升科技救災

加油站汽油溢漏「排水溝竄火」　台東環保局調查：無影響周邊土壤

嘉義阿里山茶接軌國際　洪崇倫獲法國AVPA世界茶葉大賽金獎

台南竹溪月見橋　榮獲2022台灣光環境獎

租屋意外獲真愛　網喊：學弟根本人間月老！

提升科技救災　民間捐贈南消百萬水下機器人

朱立倫選2024也不跳船　徐巧芯籲國民黨冷靜：別為版面釀全局皆輸

九合一「綠地變藍天」北京或釋善意　學者揭還有2大事：趕快佈局

蘇清泉遞狀「質疑計票瑕疵」！周春米：勿踐踏選務人員公正

獨／台灣大道驚見「螃蟹車」！BMW橫著走原因曝　專家說母湯

王世堅開「逼宮」第一槍！　嗆蘇貞昌：真想賴，誰也趕不走

「台灣最美飯店」名單公佈！理想大地、淡水福容5連霸　優惠12／5開跑

摩斯咖啡買10送10！早餐新品、培根奶油濃湯上市　還有三麗鷗福袋

C羅告別歐洲？沙烏地豪門球隊「出70億台幣天價」　讓他踢到40歲

全家攜手鼎泰豐推新品搶攻小吃經濟　聯名鮮食年創逾3億元業績

快訊／最高票連任高雄市議員！　黃捷宣布加入民進黨黨團運作

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

地方熱門新聞

22:00還在唱票！竹縣深夜開完票惹議

台中市「綠營3老將」中箭落馬

桃園觀音區綠營議員全軍覆沒

王惠美大贏9.6萬票　唯獨這鄉攻不下　

彰化縣議員出爐　施嘉華羈押仍當選

黃偉哲「險勝」保住台南綠地

林義豐敗選感謝大家

民間捐贈南消百萬水下機器人

學弟扮人間月老　租屋意外獲真愛

台南市中西區北區市議員蔡宗豪當選

苗栗張可欣當選最年輕鎮長

蔡宗豪掃街謝票感謝鄉親支持

桃園市議員黃婉如挑戰10連霸成功

桃園區議員「朱立倫子弟兵」凌濤第一

更多熱門

相關新聞

民間捐贈南消百萬水下機器人

民間捐贈南消百萬水下機器人

台南市消防局27日下午5時許，於小北百貨總部，舉行國際獅子會300-D1區第9專區與與小北百貨，捐贈消防局第六大隊水下機器人1台儀式，小北百貨監察長黃義弘代表出席，由台南市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌及感謝狀，以感謝國際獅子會300-D1區第九專區小北百貨與的善行義舉，造福地方及人群。

汽車加改裝「超級電容」引起火災

汽車加改裝「超級電容」引起火災

海安路地下停車場汽車火災排煙問題有解

海安路地下停車場汽車火災排煙問題有解

南消潛水人員配發公共安全潛水裝備

南消潛水人員配發公共安全潛水裝備

南科園區救災有撇步

南科園區救災有撇步

關鍵字：

南消六大隊水下機器人科技救災

讀者迴響

熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

12／1起室外口罩鬆綁！室內「符合6條件」也免戴

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

51歲苗可麗閃電公開喜訊！「牽起一雙手邁向新生活」

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面