南消六大隊率全國之先　引進水下機器人提升科技救災

▲台南市消防局第六大隊率全國之先，引進水下機器人提升科技救災。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為解決消防人員執行潛水搜索的困境，透過國際獅子會300D1區第9專區及小北百貨捐贈新台幣100多萬元海龍號8軸水下載具系統1組，率先全國引進「水下機器人」新戰力，與潛水及救生人員搭配加入溺水搜救行列，朝向科技救災，更安全快速執行任務。

內政部消防署2022年7月統計近5年全國溺水事件，平均每年約有902人溺水，且年平均獲救者341人、死亡536人、失蹤25人。統計溺水事故發生地點又以「溪河」為最多占44％，「海邊」居次占23％，再次者為「圳溝」占9％。另外，溺水案發生時間多數集中在6至10月、占54.7％，其中又以7月最多、達12.1％；戲水發生意外時段則集中在高溫戲水消暑時段，以上午6時至下午5時最多。

這次捐贈由雷虎科技研發生產Seadragon 海龍號聲納掃描8軸水下機器人，業餘11月27日辦理捐贈儀式，除了主力和緯分隊同仁、各分隊潛水人員及大隊幕僚都一起進行靜態功能介紹與動態實際操作，不僅可在水下進行各式高難度的動作如360度旋轉及自轉，尤其搭配水下掃描聲納，搜救人員可透過即時影像於水下執行各式高難度及複雜工作，並利用即時水下影像，成為搜救人員決策判斷之依據，直接降低潛水人員的生命危險。

此款機器人已獲得「台灣精品獎銀質獎的殊榮」，其產品設計考量具有下列特色：高效率無刷8軸設計：專為水下拍攝及探勘所設計，提供簡易的操作系統，單人可操作。能搭載5公斤酬載整合水下相關設備，可搭載水下定位聲納及高清攝影機，搜尋水下目標，建立水下海床圖資，協助救難人員精準定位搜尋區域，亦可搭配水下機械手臂執行水下任務，較一般小型或短版型ROV payload多2~3倍。

8顆高效能電動無刷馬達動力系統，完整的艙內漏水預警系統，如發生艙體進水，傳感器顯示異常並通知操控者，即時回饋訊號讓潛艇可執行返航，避免系統泡水失效。機體選用高級之抗腐蝕複合材質，90％以上之零件皆可回收，在地球有限的資源中，創造產品無限之生命力。

另外，在人性化與人因工程的考量包含下列幾點：在產品設計上，組裝維修的便利性，除了帶給消防人員更大的便利，更大幅降低成本，與大規模動員水下潛水人員相較，使產品更具競爭之優勢。

人性化的操作介面設計產品，除了讓消防人員簡易操作，智慧型的電子控制系統亦能自主監控及保護，避免人為的失誤。產品的功能與結構設計，經過精密的動力機構調教及高壓防水設計讓海龍號聲納掃描8軸水下機器人 成為高效率的水下探勘產品，經由產品設計提升整個產品的CP值。