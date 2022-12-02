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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇「即刻落跑」選立委　鄭運鵬尊重藍提名：可能認為支持者不在意

▲▼王鴻薇。（圖／記者陳家祥攝）

▲北市議員王鴻薇。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市議員王鴻薇接受國民黨中央徵召，投入台北市立委第三選區補選，而王鴻薇才高票當選議員，尚未就職就投入立委補選，被外界批評「落跑」，對此，立委鄭運鵬2日表示，尊重國民黨提名，但立委補選應該在他們預期之內，會這樣安排，國民黨大概認為泛藍支持者不在意有沒有就職、承諾。

民進黨5日黨團會議，會前對於媒體追問王鴻薇投入立委選戰一事，立委張宏陸表示，國民黨看來看去也沒有幾個能夠參選，除了王鴻薇也沒有其他更適當的人，至於落跑問題要選民去看，選民會不會認為都還沒就職議員就去選立委，是不是票白投了？選民有自己的論斷。

鄭運鵬回應，尊重國民黨提名，立委補選應該在他們預期之內，會這樣安排，他們大概認為泛藍支持者不在意有沒有就職、承諾，尊重國民黨提名跟王鴻薇意見，至於誠信問題，王鴻薇自己也有講說會被質疑，這是她要去解決的。

林楚茵表示，民進黨雖然這次地方選舉失利，但每次選舉都是重新開始，補選很負責任的推出吳怡農，吳怡農上次敗選後就留在地方經營、更關注重要的全民國防議題，民進黨很負責地提出這樣優質的候選人，

林楚茵指出，國民黨卻吃碗內看碗外，一個剛當選議員的人馬上投入立委選舉，國民黨一定有其他優秀人才，為何在這一刻，一定要提出一位剛剛高票當選的議員，國民黨就是想要拿位置而已，沒有真心要為選民服務。國民黨支持者可以思考這個問題，給王鴻薇高票支持卻變成她往上爬的台階，黨意高於民意，是不是把選民最重要的託付忘記了。

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