陪同王鴻薇登記立委補選　蔣萬安挺「超級戰友」高喊：團體一戰！

▲王鴻薇由黨主席朱立倫及新科台北市長蔣萬安陪同到選委會登記參選。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市議員王鴻薇剛當選就接受黨內徵召，投入台北市第三選區（北松山、中山區）立委補選，引發批評，質疑有「落跑」嫌疑。王鴻薇今（2）日到北市選委會登記參選，受訪時向選民鞠躬道歉，自己無法迴避責任，於是不計個人毀譽接受徵召；陪同登記的台北市長當選人蔣萬安則說，王鴻薇絕對是心中最適合接替進入立院的人選，更是一人戰全黨，屢屢揭發民進黨弊端。

蔣萬安受訪時直言，這是場團結之戰，也是場善良對抗邪惡、光明對抗邪惡的延長賽，呼籲民進黨別再用惡質選舉手段繼續傷害這次補選，希望選民積極投票，表達對善良力量支持，「王鴻薇絕對是我心中最適合接替我進入立院人選」。

「王鴻薇不但是超強戰友，更是捍衛民主戰將！」蔣萬安強調，王鴻薇擔任議員期間，不僅地方服務勤快，更是一人戰全黨，屢屢揭發民進黨弊端，充分展現民意代表揭弊、監督天職，今天她願意不計毀譽為民承擔，一定全力支持她，呼籲全部好友一起將王鴻薇送入立法院，繼續為中山、北松山民眾服務。

蔣萬安坦言，自己才經歷一場選風非常惡質選舉，可以預見同樣選舉步數還是會再發生，但呼籲民進黨不要再用抹黑、抹紅、抹黃手段，要開大門走大路，希望接下來時間發揮團體一戰精神，積極向選民懇託，跟大家一起把最優秀王鴻薇送入立院。