轟民進黨「黑道治國」！　王鴻薇：吳怡農是爭權奪利下推出的人選

記者鄭佩玟／台北報導

歷經天人交戰，甫連任台北市議員的王鴻薇，今（2日）宣布投入北市立委第三選區補選。王鴻薇談及民進黨對手吳怡農時直言，吳本來就不可怕，自己會讓選民看到吳怡農參選，代表的是民進黨的傲慢，在爭權奪利下所推出的人選，以及黑道治國是否會在吳怡農身上體現，會一一讓大家看到。

▲甫當選的國民黨籍議員王鴻薇在幾番掙扎後，決定接受黨的徵召代表國民黨出戰民進黨吳怡農，爭取這一席的補選立委。（圖／記者湯興漢攝）

王鴻薇今日上午在國民黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安，以及多位台北市議員的陪同下，前往北市選委會登記參選。對於剛選上議員就又投入立委補選，王鴻薇二度鞠躬致歉，更向民進黨喊話 「王鴻薇不是林智堅（前新竹市長），國民黨不是民進黨，自己開大門、走大路，王鴻薇不能迴避承擔，拜託大家原諒王鴻薇。」

由於王鴻薇起初堅決不參加立委補選，更發出「不參選聲明」，對此，王鴻薇會後受訪時先向投給自己的2萬5千位選民致歉，並深深一鞠躬，王鴻薇說，之前的不參選聲明，本來是很想實現對選民的承諾，但這段時間黨內先進對自己勸說，加上這次補選有不能輸的壓力，自己知道責任無法迴避，因此接受徵召，必須不計個人毀譽，知道前面槍林彈雨，但還是為大局而戰。

王鴻薇進一步說明自己一定要參選的主要原因，就是現在的執政黨沒有反省，都在爭權奪利，蔡政府還在分官、分贓，態度極為傲慢囂張，自己確實很煎熬，也知道前面槍林彈雨，但有信心會勝選。