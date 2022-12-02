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三笘薰助攻「關鍵致勝球」！日本成功晉級　笑稱：好險我腿夠長

記者王佩翊／編譯

日本2日凌晨在世足E組小組賽最終戰逆轉勝，打敗勁敵西班牙，以分組第1之姿成功晉級16強。而讓日本逆轉局勢的致勝關鍵球雖然一度因為是否出界而引發爭議，但經過VAR判讀後，確認有效。對此，助攻田中碧的三笘薰則搞笑表示，「好險我的腿夠長。」網友則是狂讚三笘薰直到最後一刻都不放棄的體育精神。

▲▼三笘薰。（圖／路透）

▲三笘薰親自回應助攻關鍵球的感想。（圖／路透）

日本對上西班牙一戰整場控球率僅17.7%，而在開賽第12分鐘就被西班牙踢進一球，隨後陷入苦戰。日本教頭森保一在下半場開始前換上了堂安律和三笘薰，首輪逆轉德國的功臣之一堂安律，在第48分鐘遠射打破西班牙大門，將比數扳成1比1。第53分鐘，堂安律在禁區右側低傳到門前，三笘薰另一側底線把球勾回來，田中碧趁機把球打進球門，幫助日本以2比1戲劇性逆轉。

▲▼三笘薰。（圖／路透）

▲▼經過VAR判讀，該球的確未出界。（圖／路透）

▲▼三笘薰。（圖／路透）

然而田中碧進球後，經過漫長的VAR判讀，主審才宣布進球有效，令在場球迷十分困惑。因為這顆球疑似在助攻的三笘薰觸球時就已出界，主審聽取VAR團隊意見後判定有效，轉播卻沒有重播畫面以佐證VAR團隊的決定。

三笘薰賽後接受採訪時表示，「當時只覺得就算多1毫米也要勾回來，進球之後的感想就是『好險我的腿夠長』。其實當時我自己也感覺應該是界內球。」不僅如此，他也大讚田中碧，「雖然不知道碧怎麼會出現在那個地方，但是他在速度與防守都下了苦功，我認為這一球是他一直以來在大家看不見的地方持續努力所獲得的回報。」

對此，網友則稱讚，多虧了兩人在最後一刻仍不放棄的精神，才能讓日本成功踢進關鍵致勝球，並晉級16強。

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