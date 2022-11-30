男友買「好市多戒指」求婚！被拒絕秒退貨　他笑：跪求Costco賣房子

▲男子求婚買好市多戒指，被拒絕立刻退貨。（示意圖／記者林悅攝）

網搜小組／趙蔡州報導

美式賣場好市多（Costco）商品物美價廉，加上施行「無條件退貨」政策，深受台灣人喜愛。一名網友分享，他的好友日前買好市多戒指去求婚，想說就算被拒絕也可以退貨，結局朋友真的退貨成功，讓他直呼「顛覆我的三觀」，貼文一出立刻引發網友熱議，有網友笑說「跪求Costco賣房子」

原PO在臉書「爆廢公社二館」表示，他有一位朋友日前與女友分手了，原因是女生想結婚但男生不想，不過後來男方很想復合，所以決定直接求婚，但是又怕被拒絕，因為求婚要戒指，他的朋友覺得「如果求婚失敗，那戒指不就浪費掉了嗎」，於是就想到了「什麼都能退」的好市多。

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他的朋友後來真的跑到好市多買戒指，而且購買之前還多次跟店員確認「確實可以退貨」才付錢，然後朋友就帶著戒指去求婚了，而事件的結局也證明了，好市多店員確實沒有說謊，「真的讓我朋友退貨了，真的是顛覆我的三觀，（朋友）思想真周全。」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「連結婚的東西都要退，以後柴米油鹽醬醋茶都辛苦，還不如單身好」、「怎麼有辦法把幸福的事玩成不幸的事」、「跪求Costco賣房子」、 「娶人家都買不起，還有什麼責任感」、「先不說可以退，這種新郎能嫁嗎」、「真會精打細，算是該鼓勵還是害怕。」

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