好市多挖寶「手掌大迷你Pizza」超Q！懶人媽媽早餐必備：1片9元

▲手掌大小的的Pizza超可愛。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

美式商場好市多（Costco）商品物美價廉，是不少民眾空閒時購物挖寶的去處，一名人妻分享買到的超萌美食，「瑪格麗特迷你Pizza」，一份229元有24片，換算下來一片不到10元，大小約一個手掌大，早上可以當作早餐給小孩吃，只要微波8分鐘就可以上桌。貼文一出，許多網友心動「已加入購買名單」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，分享買到的超讚好物，GALILEO瑪格麗特迷你Pizza，「這個太可愛了，而且不錯吃，媽媽被迷你可愛萌到，必須帶回家」；早上給小孩當早餐，一人吃4片配上牛奶，吃得開心又有飽足感，「推薦給家裡有喜歡吃Pizza的小朋友，可以很快消滅！」

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貼文一出，不少人都被迷你Size的可愛披薩吸引，「小小的很方便，好吃，還可以再加工，加德腸也不錯，也不會死鹹，當點心早餐剛剛好」、「我小孩說太好吃了，一片不到10元」、「小六男今天的早餐就是這個，很對披薩小孩的胃口，希望這商品可以長壽」、「皮很Q」、「這真的好吃…比外面披薩還要不鹹，完全適合小孩子」。

▲買過的網友都說讚。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



也有不少媽媽直呼，自從買回家之後，早上準備早餐都不用費心，還可以多睡一點，「真的很適合小孩子，當早餐媽媽可以多睡一點」、「今天早餐也是給小孩這個，丟進氣炸鍋，都不用顧爐火，媽媽可以再回去床上躺」、「媽媽備早餐很需要」。

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