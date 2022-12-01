好市多美牛試吃「1次拿3份」！員工當面嗑掉最後1盤...她氣炸投訴

▲好市多是許多民眾最愛逛的大賣場之一。（圖／記者劉維榛攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

好市多經常會推出商品試吃！一名女網友就表示，她逛好市多時看到美牛試吃攤位，於是排隊拿了2份給母親跟女兒，正當她伸手要拿第3份時，試吃員卻當著她面把最後一份吃掉，讓她氣得投訴試吃員的主管，事後並將經過PO上網「希望大家不要遇到這種事」，不料反遭網友砲轟，「會不會太誇張，超級奧客」。

一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨指出，昨（11月30日）天下午她到汐止店採買時，看到美牛試吃攤位正在提供試吃牛肉片，女兒想吃就靠過去排隊，當時試吃攤僅剩3份，於是她先拿2份給女兒和母親，正當想她想再伸手拿第3份給自己食用時，看到試吃員「當她面吃掉最後一份」，讓她當場傻眼！

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原PO表示，前幾周她到好市多排隊試吃牛肉時，也是這名試吃員，當時對方給她肥肉，這回居然自己把肉吃下肚，她傻眼地說，「我觀察他很久了，不知道是不是有業績壓力，還是本身就是個勢利眼的人，看到常排隊不買的客人有差別待遇。」

原PO氣得請試吃員的直屬長官出面解釋，不料對方回應「最後一份是因為調味料撒太多，所以才自己吃掉」，但她仍質疑最後3份不是同時間做好的嗎？「希望大家不會遇到這種事」。

貼文一出，網友都看傻眼，「還叫直屬長官來妳會不會太誇張？不就是個試吃，妳至於嗎？」、「今天如果讓你吃到那份重鹹的，又是另一篇Po文了」、「就不要吃呀，欠你的？」、「還是妳常試吃，還吃到認識咧」、「將心比心，安排試吃是為了什麼？不就是販售嗎？」、「阿不是試吃過了，好吃直接買了阿，還在那排試吃，也沒佔多少便宜」、「妳非得搞到全台灣都知道妳是超級奧客才甘願嗎？」

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