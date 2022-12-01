　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多美牛試吃「1次拿3份」！員工當面嗑掉最後1盤...她氣炸投訴

▲▼好市多,賣場（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多是許多民眾最愛逛的大賣場之一。（圖／記者劉維榛攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

好市多經常會推出商品試吃！一名女網友就表示，她逛好市多時看到美牛試吃攤位，於是排隊拿了2份給母親跟女兒，正當她伸手要拿第3份時，試吃員卻當著她面把最後一份吃掉，讓她氣得投訴試吃員的主管，事後並將經過PO上網「希望大家不要遇到這種事」，不料反遭網友砲轟，「會不會太誇張，超級奧客」。

一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨指出，昨（11月30日）天下午她到汐止店採買時，看到美牛試吃攤位正在提供試吃牛肉片，女兒想吃就靠過去排隊，當時試吃攤僅剩3份，於是她先拿2份給女兒和母親，正當想她想再伸手拿第3份給自己食用時，看到試吃員「當她面吃掉最後一份」，讓她當場傻眼！

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，前幾周她到好市多排隊試吃牛肉時，也是這名試吃員，當時對方給她肥肉，這回居然自己把肉吃下肚，她傻眼地說，「我觀察他很久了，不知道是不是有業績壓力，還是本身就是個勢利眼的人，看到常排隊不買的客人有差別待遇。」

原PO氣得請試吃員的直屬長官出面解釋，不料對方回應「最後一份是因為調味料撒太多，所以才自己吃掉」，但她仍質疑最後3份不是同時間做好的嗎？「希望大家不會遇到這種事」。

貼文一出，網友都看傻眼，「還叫直屬長官來妳會不會太誇張？不就是個試吃，妳至於嗎？」、「今天如果讓你吃到那份重鹹的，又是另一篇Po文了」、「就不要吃呀，欠你的？」、「還是妳常試吃，還吃到認識咧」、「將心比心，安排試吃是為了什麼？不就是販售嗎？」、「阿不是試吃過了，好吃直接買了阿，還在那排試吃，也沒佔多少便宜」、「妳非得搞到全台灣都知道妳是超級奧客才甘願嗎？」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

ET快訊
快訊／淡水「情侶禁地」黑衣女墜河　警消送醫搶救
史上最高金額搶匪出獄了！「抱怨2件事」曝未來動向
陸球迷看世足轉播「畫面變黑白」　氣瘋：怎麼看球
Netflix「12月片單」來了！　一排神作看到跨年
快訊／林書豪遭懲處！　CBA怒開罰
女同事「像裸體」視角暈炸！　他狂盯：很影響我工作
快訊／6名幸運兒花不到50元！　中發票百萬獎金
柯文哲赴沖繩「搭飛機照」曝光！　粉絲看一幕喊心疼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

330秒環狀煙火秀　麗寶跨年演唱會「天王星壓軸、跨後告5人登場」

全台空床率逾6成！指揮中心調降專責病房開設比例

Netflix「12月片單」來了！　一排神作看到跨年

好市多美牛試吃「1次拿3份」！員工當面嗑掉最後1盤...她氣炸投訴

最高補助60萬！大型柴油車汰舊換新補助倒數　本月底截止

創意護理Ｘ傳播專業跨領域里程碑！「失智微光」點亮社區、「傷學院」數位照護超吸睛

「班班缺石斑」卻賣到日本去　農委會：還是要開拓新市場

資優高二女「幻聽」自殘拒學　思覺失調及早治療...考取護理師

再冷1天！3波冷空氣襲台時間出爐　1徵兆曝「2周後有望全面入冬」

國家隊聯手！高鐵首批「國車國造」機關車交車　「軌道上最強救援」

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

330秒環狀煙火秀　麗寶跨年演唱會「天王星壓軸、跨後告5人登場」

全台空床率逾6成！指揮中心調降專責病房開設比例

Netflix「12月片單」來了！　一排神作看到跨年

好市多美牛試吃「1次拿3份」！員工當面嗑掉最後1盤...她氣炸投訴

最高補助60萬！大型柴油車汰舊換新補助倒數　本月底截止

創意護理Ｘ傳播專業跨領域里程碑！「失智微光」點亮社區、「傷學院」數位照護超吸睛

「班班缺石斑」卻賣到日本去　農委會：還是要開拓新市場

資優高二女「幻聽」自殘拒學　思覺失調及早治療...考取護理師

再冷1天！3波冷空氣襲台時間出爐　1徵兆曝「2周後有望全面入冬」

國家隊聯手！高鐵首批「國車國造」機關車交車　「軌道上最強救援」

330秒環狀煙火秀　麗寶跨年演唱會「天王星壓軸、跨後告5人登場」

快訊／淡水「情侶禁地」黑衣女墜河　警消CPR搶救送醫

台南夢幻聖誕燈海接力點燈　還有10米「巨型泰迪熊」新景點別錯過

熊大兔兔鴛鴦鍋、彈珠台超萌！全聯推LINE FRIENDS廚電換購48折起

台南水情不佳部署抗旱　黃偉哲：市府帶頭使用回收水

憋氣才能洗澡！6000元房「狂飄狐臭怪味」她崩潰狂嘔　內行揭真相

台中2騎士搶上班路口險擦撞　街頭開打！沉澱後不告了

典典寶寶「超Q側臉」萌翻！初登雜誌封面　趙小僑心疼曝住加護病房後遺症

華航捎來聖誕禮物　歐洲航點4天快閃促銷、樂透票券拿免費機票

女兒偷倒剩飯！爸從垃圾桶撿起「當面吃下」　網嚇：太極端

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

走在路上「大家仍戴口罩」！PTT狂轟政策　曝原因

蝦皮出狀況！用戶傻眼罵爆　官方急道歉

再爆「倪暄+2女」留宿陳晨威家　網傻：血流成河？

今最濕冷探16℃！　「東北季風」接力濕冷到下周三

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

賭世足爽賺67萬！他想領錢卻悲劇了

最硬教召「112年可查詢了」　他查沒事...2個月後崩潰

虎航優惠機票今開賣！飛日本1699元起

想和10年同窗出國5天！人夫怨「孕妻不准」

更多熱門

相關新聞

好市多「手掌大迷你Pizza」超Q！懶人媽媽早餐必備

好市多「手掌大迷你Pizza」超Q！懶人媽媽早餐必備

美式商場好市多（Costco）商品物美價廉，是不少民眾空閒時購物挖寶的去處，一名人妻分享買到的超萌美食，「瑪格麗特迷你Pizza」，一份229元有24片，換算下來一片不到10元，大小約一個手掌大，早上可以當作早餐給小孩吃，只要微波8分鐘就可以上桌。貼文一出，許多網友心動「已加入購買名單」。

續約好市多會員「期限少1個月」　他傻眼了

續約好市多會員「期限少1個月」　他傻眼了

男買好市多戒指求婚　被拒秒退貨

男買好市多戒指求婚　被拒秒退貨

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

花椰菜驚見「祖宗18代」菜蟲　他嚇問「怎麼洗」

花椰菜驚見「祖宗18代」菜蟲　他嚇問「怎麼洗」

關鍵字：

好市多試吃美牛貪小便宜

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

等到了！超商「咖啡買7送7」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

泫雅分手有徵兆：他是瘋子！　3個月前提Dawn無奈「不想再聊他」

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

保險員吞保費偽造紀錄　客戶氣炸提告

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

UNIQLO、GU感謝祭12／2開跑！

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面