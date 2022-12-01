續約好市多會員「期限少1個月」　他傻眼了！資深會員喊：沒有錯

▲原PO隔1個月才續卡，發現會員期限竟無延長。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

續約好市多會員卡，但期限怎麼少1個月？一名男網友傻眼求問，會員10月已到期，他直到11月才去賣場續約，怎料期效只到2023年10月，讓原PO一頭霧水「怎不是到11月？」文章曝光後，一票內行解釋，隔2個月續約的話，確實是以原辦卡日期往後推12個月，「你一定是新會員...就算慢來續卡，還是一樣！」

一名男網友在臉書公開社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》表示，他的會員在10月到期，但一直沒有空去賣場，直到上周日（11月27日）才去新莊店續約。

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辦妥續約程序後，原PO查看電子會員證時，發現到期日竟然只到10月，讓他傻眼求問原因，「為什麼有效期限到2023年10月，而不是到11月？」

文章曝光後，資深會員直言沒有錯，「2個月內是原卡續約，超過2個月就是重新辦卡（卡片資料要重繳，像我辦商業卡，會要求再附一次公司的證明），看你要選那一種」、「你一定是新會員，好市多是以你本來辦卡來算，就算慢來續卡，還是一樣，不然好市多吃啥，逃不了的」、「我聽櫃檯說是隔2個月，才會重新計算起始日，還是以公告為準」。

▲好市多賣場。（示意圖／記者劉維榛攝）



另有過來人表示，「我有經驗，但我知道2個月內續卡，是沿上次到期日起算，我之前是11/30到期後，但一直想拖隔年3月後再去辦卡（因為很少去），無奈到了隔年1月想去好市多，所以1月就續卡，就是以前年11/30起算12個月」。

實際查詢好市多官網，針對續約部分寫道，確實如同上述所說的，「於會員卡到期後的2個月內續約，效期自原到期日起算12個月；於會員卡到期後的2個月以後續約，效期自續約日起算12個月。」

▼2個月內續約的話，都是從原到期日計算12個月。（圖／翻攝好市多官網）

