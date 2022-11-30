好市多買牛肉！她一煮驚呼「撿到寶」　7千人狂讚：隨便煎都好吃

▲原PO在好市多買了嫩肩里肌。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者朱祖儀／綜合報導

好市多（Costco）商品物美價廉，吸引許多消費者前去購買。一名女網友近日分享自己的採購心得，表示買了一塊嫩煎里肌回家，結果一煎才發現不得了，發現口感相當好，直呼「撿到寶」。文章曝光後隨即吸引7千人點讚，還有不少網友分享美味秘訣。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文透露，到好市多買了一大塊的「美國特選嫩肩里肌真空包」，拿回家之後再切成一餐份的片狀。沒想到下鍋簡單煎一煎，吃進嘴裡竟驚為天人，讓她忍不住直呼「我覺得我有撿到寶的感覺！煎完真的好好吃」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友看到後紛紛表示，「這個價位能吃到如此美味的，已經算超值了」、「美國板腱本來就好吃啊」、「油花好均勻～真的撿到寶了」、「我也都買這個部位，要煎要燉，或是切成適合燒烤的厚度都很好吃」、「這個顏色看起來就很新鮮，很不錯」、「我之前去的時候剩一盒，回家之後發現超級好吃」、「這塊真的很推，隨便煎都好好吃」、「不要講，不然一堆人買又要漲價」，但也有人哀怨表示，「這款要賭運氣，先前買的很好吃，最近一次買的就變乾澀又柴」。

▲網友曬出美食照。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

另外，有網友分享其他烹調方式，「我會再把它切成丁，變骰子牛肉，更好煎，也超好吃的哦」、「其實如果把中間的剃掉，然後肉對半分開，其實就變成平鐵牛排喔」、「處理下來的邊角肉和筋又可以滷一鍋紅燒牛肉啊！一包有雙重享受」、「先整塊煎到5分熟，靜置完分切時很好切，把筋取出後熱鍋煎到金黃，Q脆口感保證大家搶著吃」、「個人也愛板腱，中間的筋來煮紅燒，邊肉比較粗可以拿來切絲或切片，剩下都可以來當牛排，油可以炸一些，煮牛筋就用這牛油爆蒜頭、洋蔥」。