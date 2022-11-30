　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多買牛肉！她一煮驚呼「撿到寶」　7千人狂讚：隨便煎都好吃

▲▼（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO在好市多買了嫩肩里肌。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者朱祖儀／綜合報導

好市多（Costco）商品物美價廉，吸引許多消費者前去購買。一名女網友近日分享自己的採購心得，表示買了一塊嫩煎里肌回家，結果一煎才發現不得了，發現口感相當好，直呼「撿到寶」。文章曝光後隨即吸引7千人點讚，還有不少網友分享美味秘訣。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文透露，到好市多買了一大塊的「美國特選嫩肩里肌真空包」，拿回家之後再切成一餐份的片狀。沒想到下鍋簡單煎一煎，吃進嘴裡竟驚為天人，讓她忍不住直呼「我覺得我有撿到寶的感覺！煎完真的好好吃」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友看到後紛紛表示，「這個價位能吃到如此美味的，已經算超值了」、「美國板腱本來就好吃啊」、「油花好均勻～真的撿到寶了」、「我也都買這個部位，要煎要燉，或是切成適合燒烤的厚度都很好吃」、「這個顏色看起來就很新鮮，很不錯」、「我之前去的時候剩一盒，回家之後發現超級好吃」、「這塊真的很推，隨便煎都好好吃」、「不要講，不然一堆人買又要漲價」，但也有人哀怨表示，「這款要賭運氣，先前買的很好吃，最近一次買的就變乾澀又柴」。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友曬出美食照。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

另外，有網友分享其他烹調方式，「我會再把它切成丁，變骰子牛肉，更好煎，也超好吃的哦」、「其實如果把中間的剃掉，然後肉對半分開，其實就變成平鐵牛排喔」、「處理下來的邊角肉和筋又可以滷一鍋紅燒牛肉啊！一包有雙重享受」、「先整塊煎到5分熟，靜置完分切時很好切，把筋取出後熱鍋煎到金黃，Q脆口感保證大家搶著吃」、「個人也愛板腱，中間的筋來煮紅燒，邊肉比較粗可以拿來切絲或切片，剩下都可以來當牛排，油可以炸一些，煮牛筋就用這牛油爆蒜頭、洋蔥」。

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
蘋果爆開第3家直營店！　落腳這縣市
民眾連夜逃出廣州！　國道擠爆、露宿車站畫面曝
1200元月票續推！　上路時間曝光
高顏值情侶等捷運！他「腳下一看」超震驚　網友喊：可以嫁
快訊／台南市政大樓男墜樓　頭部破裂當場死亡
王鴻薇補選立委恐中斷政治生命？　他曝「最大致命原因」
拿性愛片逼學妹%17次！　色學長喊：多P扣3次

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「2023臺南車展（Tainan Autoshow）」徵展開跑　歡迎把握機會報名參展

8千車馬費誘兄妹回家！「老媽補助大招」全場搶排隊：缺兒子嗎

交通部招商大會再擴大！釋商機1879億破新高　12／7登場

台中50年牛肉麵名店水餃、餛飩大腸桿菌超標　遭開罰6萬

好市多買牛肉！她一煮驚呼「撿到寶」　7千人狂讚：隨便煎都好吃

無記名悠遊卡搭高鐵建置要上億　明年3月先推「手機購自由座車票」

風速每秒21.42公尺！　台中港上午8點起封港

搭到寶可夢公車！車廂掛滿娃娃照片曝光　她抬頭被萌翻

擺不平航空公司「擬以航線分三航廈」　出國報到、上機恐2地奔波

高顏值情侶等捷運！他「往腳下一看」超震驚　網友喊：可以嫁了

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

「2023臺南車展（Tainan Autoshow）」徵展開跑　歡迎把握機會報名參展

8千車馬費誘兄妹回家！「老媽補助大招」全場搶排隊：缺兒子嗎

交通部招商大會再擴大！釋商機1879億破新高　12／7登場

台中50年牛肉麵名店水餃、餛飩大腸桿菌超標　遭開罰6萬

好市多買牛肉！她一煮驚呼「撿到寶」　7千人狂讚：隨便煎都好吃

無記名悠遊卡搭高鐵建置要上億　明年3月先推「手機購自由座車票」

風速每秒21.42公尺！　台中港上午8點起封港

搭到寶可夢公車！車廂掛滿娃娃照片曝光　她抬頭被萌翻

擺不平航空公司「擬以航線分三航廈」　出國報到、上機恐2地奔波

高顏值情侶等捷運！他「往腳下一看」超震驚　網友喊：可以嫁了

沙烏地考慮和埃及、希臘申辦2030世足　放話「絕對砸大錢」蓋球場

「2024郭侯配是餿主意」　沈富雄分析：說這個的人很有問題

小S撞衫韓「人間芭比」畫面曝光！　超浮誇相框禮服精彩比美

破網後雙手指向天空　英格蘭拉許福特梅開二度致敬癌逝摯友

「2023臺南車展（Tainan Autoshow）」徵展開跑　歡迎把握機會報名參展

尹錫悅反對單方面改變台海現狀　外交部：共同對抗威權壓迫

政黨輪替鐘聲已敲響？　藍委點國民黨2024關鍵危機：別幻想民氣在身

行動不便婦家中客廳跌倒　女兒上班趕不回！焦急求助警解危

1歲女童四肢癢爆抓爛流湯　媽找「浴廁芳香神物」止癢藥師急喊停

台南市府大樓驚傳墜樓　死者為40歲教育局員工...死因待查

謝盈萱急喊「沒對象」就怕狗仔跟　誤入床墊直播...下秒收公司訊息XD

生活熱門新聞

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

日本神人再曝預言　這黨派2024大選贏面仍大

2縣市豪雨！今斷崖式降10℃　越晚越冷探13度

這縣市被轟「生活沙漠」只適合賺錢　過來人認了

12月新制一次看！戶外免戴口罩、北市禁用塑膠杯

熬夜恐怖下場！　媽驚：給我兒子看

更多熱門

相關新聞

花椰菜驚見「祖宗18代」菜蟲　他嚇問「怎麼洗」

花椰菜驚見「祖宗18代」菜蟲　他嚇問「怎麼洗」

營養豐富的花椰菜，由於形狀特殊易藏菜蟲，因此常讓人不知道該如何清洗。一名男網友即表示，自己把在好市多買的花椰菜拿出清洗，沒想到發現滿滿菜蟲，讓他相當苦惱「花椰菜要怎麼洗？」吸引許多內行人留言清洗花椰菜、除菜蟲的「洗菜妙招」。

開箱好市多3L葡萄酒崩潰：是血袋？網解惑了

開箱好市多3L葡萄酒崩潰：是血袋？網解惑了

好市多買整尾鮭魚較划算？她切開精算結果驚呆網

好市多買整尾鮭魚較划算？她切開精算結果驚呆網

買婚戒「女友拒絕復合」　他秒衝好市多退貨！友驚呆

買婚戒「女友拒絕復合」　他秒衝好市多退貨！友驚呆

好市多黑五「這張床」下殺83折超熱門

好市多黑五「這張床」下殺83折超熱門

關鍵字：

好市多牛肉牛排

讀者迴響

熱門新聞

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

天后闆妹被爆「買千萬名牌卻賣山寨包」

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

爸洗完澡顧滑手機　「逗貓棒」GG

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面