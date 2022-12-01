新北新板藝廊展出「冶煉是水氣」　民俗信仰與城市發展流動關係

▲藝術家鄭文豪作品《如何換算為一座邊城》，描繪城市發展與物質循環的流動關係。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新板藝廊自即日起至12月31日展出「冶煉是水氣」，呈現兩位藝術家劉書妤、鄭文豪於八里地區生活的創作，作品包含版畫、攝影、數位繪圖、空間裝置、動力機械、影像裝置等，以一座「流動之城」為發想進行探究，冶煉、水氣分別指述物質隨著時間進行還原或轉換的過程，以此概念來象徵城市發展的流動關係。

新北市政府文化局長龔雅雯表示，此檔「冶煉是水氣」聯展，匯集兩位藝術家透過生活的日常經驗與感知展現城市發展的樣貌。鄭文豪從自家傳統車床產業的沒落做為開端，去思考廢棄物系統延伸到資本社會中的運作機制；劉書妤則對傳統文化中神靈信仰的想像多有涉略與研究，常透過拼貼的方式，剪黏出城市發展進程中歷史的烙痕與興衰。

▲藝術家劉書妤《安居的結構》展覽現場。

龔雅雯說，位處城市發展進程中「蛋殼區」的八里，有著其他城鎮沒有的「過渡」屬性，從物質的視點切入，可以看到許多資源回收場在此林立，棄置物最終都將從城市中心緩緩流向這座邊城。鄭文豪的創作《如何換算為一座邊城》，將撿拾的廢棄物重新拼裝成動力機械裝置，從市中心透過行走並在路面上留下行徑的痕跡，抵達回收廠後將整部裝置過磅回收。

藝術家透過廢棄物轉換為動力，去思考金錢、勞力與時間的社會機制的運作模式，藉此描繪城市發展與物質循環的流動關係。另一方面，八里地區保留許多民間習俗，劉書妤《安居的結構》則觀察八里地區的陰廟並拍照記錄加工後，呈現出像是廟宇被薄膜罩住的影像，感受到時空遲滯與凝結。

▲藝術家劉書妤《安居的結構》則觀察八里地區的陰廟並拍照記錄加工後，呈現出像是廟宇被薄膜罩住的影像。

文化局表示，其他作品也同樣思考城市空間的發展，以及居住其中的人們的事物狀態，將歷史、宗教等元素融入到創作中。本展覽於12月17日將有兩位藝術家深度對談，共同探討如何建構這一座邊城。更多展覽資訊請至「新板藝廊」官網或來電洽詢：02-2950-9750分機116。

▲▼「冶煉是水氣」展覽現場。

【更多新聞】

►鞠躬謝票！謝國樑願當基隆市民僕人 中央地方通力合作向前行

►快訊／新北男赴投開票所「突昏倒在地」 CPR送醫仍不治

►基隆投票爆2違規！里長候選人親友狂比數字 阿北暗槓公投票