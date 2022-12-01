參訪宗博館生死晝夜特展　中華人間總會北區法師收穫滿滿

▲法師們參觀展示人生五大階段的「生命之旅廳」。（圖／世界宗教博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中華人間佛教聯合總會北區聯誼會11月29、30日參訪新北市永和區世界宗教博物館，參訪年度大展「生死晝夜-於死亡中前行」及展示人生五大階段的「生命之旅廳」，數10位北區寺廟的法師在觀展過程中，了解第3屆中華人間佛教聯合總會輪值主席之一的靈鷲山開山住持心道法師創建宗博館理念，也期盼寫下更多交流的歷史。

擔任北區聯誼會新北二區副主委的靈鷲山恆傳法師致歡迎詞，介紹現任館長馬幼娟是信仰伊斯蘭教的穆斯林，許多寺院住持相當欽佩心道法師的這份胸懷。馬幼娟說明策展緣起、展覽特別受到年輕人歡迎的原因、這段期間觀眾的回饋與故事。資深志工王振寰、邱梅伶精彩導覽，也獲得熱烈回響。

▲中華人間佛教聯合總會北區聯誼會11月29、30日參訪世界宗教博物館。

恆傳法師說，心道法師創立的世界宗教博物館，已在新北21年，可惜教界間很多住持或當家沒有參與，希望能夠分享宗博館的創建理念，「尊重每一個信仰，包容每一個族群，博愛每一個生命」，以及利益眾生的胸襟、跨宗教合作的點滴。上個月會議時，邀請會員到館參訪，恰巧北區聯誼會總召、汐止廣修禪寺住持大慧法師，之前曾帶佛教青年到宗博館參觀特展，當場推薦並附議，促成這次寺院參訪交流的因緣。

一行人分兩組參觀，特展從「啟程」開始，脫鞋穿襪進入展場，在「晝夜之河」展區，聽著鐘擺滴答流逝的聲音，感受活在當下的重要；沿著展區動線，用心體會、聆聽解說；對「內在警鐘」展區印象深刻，尤其是運用單色光特效，呈現各宗教死後世界的「審判」元素，看似是「無字天書」的生命大哉問，發人深省。

▲在綠療區感受植物的生命力。



參訪活動特別留了30分鐘，讓法師們提問及交流。大慧法師再三感恩靈鷲山心道法師為人間佛教的奉獻，還說了「我不下地獄，誰下地獄」的佛道公案，做為這次觀展的註腳。蘭陽別院住持妙勤法師表示，聽到館長提及父親意外過世，來不及說再見的往事，深感好好道愛、道別的重要；有機會體驗到心道法師的禪修，令人特別歡喜。

極樂寺住持妙璋法師說，在展場聽到打雷的聲音，就想著之後會看到什麼？而生老病死就是一個循環，有佛法的生命，人生會更加圓滿。中壢圓光禪寺監院性因法師表示，坐在走向未知展區等待叫號時，深感佛弟子因為有目標，心中清清楚楚，生命自然很堅定、不會茫茫渺渺，十分感謝心道法師，沒有落入宗教的框架，創建了宗博館。

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