　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

參訪宗博館生死晝夜特展　中華人間總會北區法師收穫滿滿

▲參訪宗博館生死晝夜特展 中華人間總會北區法師收穫滿滿。（圖／世界宗教博物館提供）

▲法師們參觀展示人生五大階段的「生命之旅廳」。（圖／世界宗教博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中華人間佛教聯合總會北區聯誼會11月29、30日參訪新北市永和區世界宗教博物館，參訪年度大展「生死晝夜-於死亡中前行」及展示人生五大階段的「生命之旅廳」，數10位北區寺廟的法師在觀展過程中，了解第3屆中華人間佛教聯合總會輪值主席之一的靈鷲山開山住持心道法師創建宗博館理念，也期盼寫下更多交流的歷史。

擔任北區聯誼會新北二區副主委的靈鷲山恆傳法師致歡迎詞，介紹現任館長馬幼娟是信仰伊斯蘭教的穆斯林，許多寺院住持相當欽佩心道法師的這份胸懷。馬幼娟說明策展緣起、展覽特別受到年輕人歡迎的原因、這段期間觀眾的回饋與故事。資深志工王振寰、邱梅伶精彩導覽，也獲得熱烈回響。

▲參訪宗博館生死晝夜特展 中華人間總會北區法師收穫滿滿。（圖／世界宗教博物館提供）

▲中華人間佛教聯合總會北區聯誼會11月29、30日參訪世界宗教博物館。

恆傳法師說，心道法師創立的世界宗教博物館，已在新北21年，可惜教界間很多住持或當家沒有參與，希望能夠分享宗博館的創建理念，「尊重每一個信仰，包容每一個族群，博愛每一個生命」，以及利益眾生的胸襟、跨宗教合作的點滴。上個月會議時，邀請會員到館參訪，恰巧北區聯誼會總召、汐止廣修禪寺住持大慧法師，之前曾帶佛教青年到宗博館參觀特展，當場推薦並附議，促成這次寺院參訪交流的因緣。

一行人分兩組參觀，特展從「啟程」開始，脫鞋穿襪進入展場，在「晝夜之河」展區，聽著鐘擺滴答流逝的聲音，感受活在當下的重要；沿著展區動線，用心體會、聆聽解說；對「內在警鐘」展區印象深刻，尤其是運用單色光特效，呈現各宗教死後世界的「審判」元素，看似是「無字天書」的生命大哉問，發人深省。

▲參訪宗博館生死晝夜特展 中華人間總會北區法師收穫滿滿。（圖／世界宗教博物館提供）

▲在綠療區感受植物的生命力。

參訪活動特別留了30分鐘，讓法師們提問及交流。大慧法師再三感恩靈鷲山心道法師為人間佛教的奉獻，還說了「我不下地獄，誰下地獄」的佛道公案，做為這次觀展的註腳。蘭陽別院住持妙勤法師表示，聽到館長提及父親意外過世，來不及說再見的往事，深感好好道愛、道別的重要；有機會體驗到心道法師的禪修，令人特別歡喜。

極樂寺住持妙璋法師說，在展場聽到打雷的聲音，就想著之後會看到什麼？而生老病死就是一個循環，有佛法的生命，人生會更加圓滿。中壢圓光禪寺監院性因法師表示，坐在走向未知展區等待叫號時，深感佛弟子因為有目標，心中清清楚楚，生命自然很堅定、不會茫茫渺渺，十分感謝心道法師，沒有落入宗教的框架，創建了宗博館。

【更多新聞】

►鞠躬謝票！謝國樑願當基隆市民僕人　中央地方通力合作向前行

►快訊／新北男赴投開票所「突昏倒在地」　CPR送醫仍不治

►基隆投票爆2違規！里長候選人親友狂比數字　阿北暗槓公投票

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

ET快訊
彰化彩券行開1.3億大樂透頭獎　老闆猜是「她」
登山客迷路驚見「黑乾屍」吊樹上！死者身分曝
上海24地區「宣布解封」！
泫雅、Dawn分手！最後合體在台灣　嘟嘴熱吻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北新板藝廊展出「冶煉是水氣」　民俗信仰與城市發展流動關係

參訪宗博館生死晝夜特展　中華人間總會北區法師收穫滿滿

響應123國際身心障礙者日　新北市圖鶯歌分館推融合美學遊戲

新北市圖搭金馬潮「電影後聊聊」　影評人與導演教你看懂電影

新北百萬冠軍茶結合教父牛排　冬遊坪林享買千送百優惠

登山客迷路驚見「黑乾屍」吊樹上！他失蹤1年　救難隊8小時背下山

快訊／棄船逃命！彰化芳苑外海貨輪傾斜　黑鷹出動4獲救3待援

效仿歐洲葡萄酒莊經營　番路鄉隙頂「銪茗堂」入選亮點茶莊

快訊／台中太平淨水器工廠大火　消防出動4分隊前往救援

嘉義監理所「客運業三級品管制度觀摩會」　響應交安自主管理

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

爸累壞在廚房獨自睡著　貼心女兒脫外套披背上

早餐店女員工偷錢被逮　做筆錄又偷槍與警扭打

新北新板藝廊展出「冶煉是水氣」　民俗信仰與城市發展流動關係

參訪宗博館生死晝夜特展　中華人間總會北區法師收穫滿滿

響應123國際身心障礙者日　新北市圖鶯歌分館推融合美學遊戲

新北市圖搭金馬潮「電影後聊聊」　影評人與導演教你看懂電影

新北百萬冠軍茶結合教父牛排　冬遊坪林享買千送百優惠

登山客迷路驚見「黑乾屍」吊樹上！他失蹤1年　救難隊8小時背下山

快訊／棄船逃命！彰化芳苑外海貨輪傾斜　黑鷹出動4獲救3待援

效仿歐洲葡萄酒莊經營　番路鄉隙頂「銪茗堂」入選亮點茶莊

快訊／台中太平淨水器工廠大火　消防出動4分隊前往救援

嘉義監理所「客運業三級品管制度觀摩會」　響應交安自主管理

濾水器公司管線裝反！嬰兒整年喝「重金屬廢水」泡奶粉　爸爸氣炸

驚喜現身德保拉祝福影片　短今「森77」：不要一直看林襄！

《英雄聯盟》TSM公開明年陣容　Maple續留隊伍、前閃電狼打野Bugi加入

CNN：拜登政府考慮將「瓦格納集團」列為恐怖組織

林穎孟落選突「關閉臉書」消失4天　個人臉書回應了　

這是馬自達MX-5！全球限量6台　超復古外型看不出是同一台車

新北新板藝廊展出「冶煉是水氣」　民俗信仰與城市發展流動關係

快訊／澳洲超刁鑽進球！1比0力退丹麥　睽違16年再闖16強

參訪宗博館生死晝夜特展　中華人間總會北區法師收穫滿滿

主計處每10年人口遷徙普查！新北遷入28萬人奪冠　竹科遷入率最高

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

地方熱門新聞

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

快訊／台中太平淨水器工廠大火

彰化芳苑外海貨輪傾斜　黑鷹出動4獲救3待援

嘉義市微電車駐點領牌 　明年底前有優惠

女騎機車逛夜市記錯停車位「確定」失竊　 警協助尋獲

惡搞西羅殿天公爐　專家曝恐怖後果

台南市17處新建置科技執法1日啟動

嘉義市校園12/1起放寬戴口罩規定

新北冠軍茶結合教父牛排　冬遊坪林享優惠

青埔一個月嗨翻天　桃捷跨年41小時不打烊

嘉市工策會創業貸款媒合突破5000萬

嘉義市花海生活節12／10登場

參訪宗博館生死晝夜特展　北區法師收穫滿滿

新北市圖「電影後聊聊」　影評人與導演教看懂電影

更多熱門

相關新聞

123國際身心障礙者日　鶯歌分館推融合美學遊戲

123國際身心障礙者日　鶯歌分館推融合美學遊戲

看不見如何感受書中的氣味？不用語言、聲音的溝通，也能學習茶藝的繁複操作，響應12月3日國際身心障礙者日，新北市立圖書館12月3日、4日、10日特別於鶯歌分館推出3場次的「藝術沒有距離」融合美學遊戲活動，透過聽障、視障、與銀髮認證體驗遊戲，帶親子感受身心障礙者的限制與需求，實際體驗平權共融。

新北冠軍茶結合教父牛排　冬遊坪林享優惠

新北冠軍茶結合教父牛排　冬遊坪林享優惠

新北市圖「電影後聊聊」　影評人與導演教看懂電影

新北市圖「電影後聊聊」　影評人與導演教看懂電影

健身房指導正妹「從肩摸到屁股」！色男挨告

健身房指導正妹「從肩摸到屁股」！色男挨告

即／新北里長自撞慘死！將重新選舉

即／新北里長自撞慘死！將重新選舉

關鍵字：

新北永和世界宗教博物館

讀者迴響

熱門新聞

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

泫雅、Dawn曾說過：分手也不會刪合照！　原因逼哭粉絲

37歲男星「剛結婚幾小時」身亡！新婚妻慟：本來要去拍婚照

汪小菲刪大S離婚協議條件「害到自己」

身分證「0123」中2碼鮑魚干貝吃到飽

彰化彩券行開1.3億大樂透頭獎　老闆猜是「她」

即／江澤民過世　普丁首發聲！

再發振興券？　蘇貞昌回應了

豪宅保全「歷任女友超正」！神猛條件曝光：PR值99

「一生不缺錢」星座Top 3

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面