新北百萬冠軍茶結合教父牛排　冬遊坪林享買千送百優惠

▲新北市長侯友宜（中）以包種茶調酒舉杯象徵新北好茶上市。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北好茶集結製茶技術的優異茶師，推出百萬冠軍茶，新北市政府農業局與坪林區公所於12月份起，每周末都有新北好茶展售會，同時推出「新北好坪劵」，買千送百優惠共1100份，訂購滿3000元即可免運費，邀請大家親臨坪林感受好茶創新及新風貌，品嚐百萬冠軍茶的獨特風味趁現在。

新北市坪林區素有「北包種」的美名，為包種茶的最大產區，栽培面積487.68公頃，年產量310公噸，占全市65%。今年市府協助媒合與連續五年獲得米其林星級榮耀的教父牛排合作，創辦人鄧有癸為新北在地萬里人，選用百萬冠軍包種茶結合餐點，並採用新北有機蔬菜及茭白筍設計新菜色。

11月30日記者會市長侯友宜特別頒發感謝牌，鼓勵企業用行動支持在地農產。此外，坪林青年茶業發展協會推出新品不含酒精帶酒香「茶慶酒」，百年技術加上創新思維，展現包種茶是「萬眾好坪」的好茶。新北市長侯友宜表示，新北好茶有好技術，加上新創意，朝年輕化及國際化方向發展。

農業局長李玟表示，市府於12月10、11、17、18日在新北市坪林茶業博物館旁廣場舉辦展售會，現場可品嚐多種特色茶品、茶食及茶餐點，現場有歌手張文綺、國際專業小提琴家康妮媚、國際級雜耍技藝虎劇團、茶凍DIY體驗、創意調酒「品茶香」、阿卡貝拉人聲演唱。

▲新北市長侯友宜頒發感謝牌予教父牛排創辦人鄧有癸。

今年特別推出「新北好坪券」買千送百共1100份，享有買1000送100、買3000送300加贈LINE貼圖好想兔聯名紅包袋、買5000送500加贈聯名紅包袋及聯名品茗杯，另外12月3、4、24、25日在台北希望廣場舉辦展售會，活動期間消費滿3000元即可免費贈送限量聯名紅包袋，每日限量75份。

坪林區公所表示，12月1日中午12點開放報名坪林微旅行，活動日期在12月10、11、17、18日，每日1梯次，共4梯次，每梯次30名（額滿為止），帶您遊坪林親水公園、百年舊橋、觀魚步道（吊橋）及玻璃橋等特色景點，線上報名網址：https://www.ntpc-tea.tw，歡迎民眾報名參加。

農業局表示，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術，比賽茶現正開放訂購，可向坪林區農會訂購，訂購比賽茶滿3000元即可免運費，喫好茶可洽坪林區農會：02-2665-7227，也可填寫訂購單：https://reurl.cc/vm7REe，更多活動詳情可上「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

▲新北包種茶園。

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