▲響應123國際身心障礙者日，新北市圖鶯歌分館推融合美學遊戲。（圖／新北市立圖書館提供）



記者郭世賢／新北報導

看不見如何感受書中的氣味？不用語言、聲音的溝通，也能學習茶藝的繁複操作，響應12月3日國際身心障礙者日，新北市立圖書館12月3日、4日、10日特別於鶯歌分館推出3場次的「藝術沒有距離」融合美學遊戲活動，透過聽障、視障、與銀髮認證體驗遊戲，帶親子感受身心障礙者的限制與需求，實際體驗平權共融。

新北市立圖書館王錦華館長表示，閱讀，不只是閱讀書本，也包含閱讀生活，為了讓身心障礙者也能到圖書館享受閱讀樂趣，新北市打造友善閱讀空間不遺餘力，總館除了為全國首座通過「通用設計」認證標章的公共圖書館，更為身心障礙讀者打造專屬的友善閱讀室，讓特殊讀者能更方便使用圖書館。

另外，為提倡融合教育，亦與中華民國遊戲協會合作，首創將「融合遊戲」的制度引進圖書館，希望透過玩具結合閱讀的模式，讓特殊學童可以和一般小朋友自然的互動、學習，目前已有新莊聯合分館、鶯歌分館、土城親子分館、淡水水碓分館、淡水竹圍分館、蘆洲兒童親子分館、金山分館、石門分館等分館提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、親子等六項不同族群需求的融合遊戲玩具服務。

王錦華表示，此次鶯歌分館「藝術沒有距離」融合美學遊戲活動，特別結合在地美學藝術與閱讀，分別於12月3日、4日、10日，規劃了三場次免費的融合遊戲體驗活動，分別是12月3日「立體藏書票自己畫」、12月4日「沉靜的茶藝文化」以及12月10日「聲音與嗅覺的模仿遊戲」。

王錦華館長說，帶大家透過多元視角，跨越閱讀障礙，用不一樣的方式體驗閱讀，圖書館亦會持續推動各項共融服務，希望讓所有人不論年紀、身分，都能享受閱讀的美好。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2678-0219。

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