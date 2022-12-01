防災觀念向下紮根　台南後壁幼兒園開心參訪後壁消防分隊

▲台南市後壁區開心幼兒園，1日上午分2梯次，帶領約80位小朋友至消防局第一救災救護大隊後壁分隊進行參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市後壁區開心幼兒園，1日上午分2梯次，帶領約80位小朋友至消防局第一救災救護大隊後壁分隊進行參訪，消防人員除向小朋友宣導防火防災知識外，並透過消防器材及實際操作方式，讓幼兒園小朋友體驗消防隊的工作內容。

此次參訪活動由後壁隊員蔡啟川、廖啟良向來訪小朋友講解基本防災常識外，另外講述CPR觀念、消防衣、消防瞄子之使用及認識消防車輛等活動，分隊長許揮竣更要求小朋友有個寒假作業，即是幫忙檢視家裡延長電線是不是插很多電器用品、出入口是不是堆放很多雜物，這均是火災常見發生原因及逃生困難的危害，應向大人或老師反映，以降低火災發生及增加逃生機會保障生命安全。過程中小朋友吸收了很多防災知識，也滿足了對消防工作的好奇心，活動圓滿結束。

台南市消防局第一救災救護大隊石家源大隊長表示，讓小朋友熟悉消防工作內容，增加防火安全觀念，落實防災教育向下紮根，更希望透過孩兒帶動家中長輩重視居家防火的重要性與面臨有需救災救護時能即時通報，使社會更加平安與保障每位市民生命安全。