　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防災觀念向下紮根　台南後壁幼兒園開心參訪後壁消防分隊

▲台南市後壁區開心幼兒園，1日上午分2梯次，帶領約80位小朋友至消防局第一救災救護大隊後壁分隊進行參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市後壁區開心幼兒園，1日上午分2梯次，帶領約80位小朋友至消防局第一救災救護大隊後壁分隊進行參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市後壁區開心幼兒園，1日上午分2梯次，帶領約80位小朋友至消防局第一救災救護大隊後壁分隊進行參訪，消防人員除向小朋友宣導防火防災知識外，並透過消防器材及實際操作方式，讓幼兒園小朋友體驗消防隊的工作內容。

▲台南市後壁區開心幼兒園，1日上午分2梯次，帶領約80位小朋友至消防局第一救災救護大隊後壁分隊進行參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次參訪活動由後壁隊員蔡啟川、廖啟良向來訪小朋友講解基本防災常識外，另外講述CPR觀念、消防衣、消防瞄子之使用及認識消防車輛等活動，分隊長許揮竣更要求小朋友有個寒假作業，即是幫忙檢視家裡延長電線是不是插很多電器用品、出入口是不是堆放很多雜物，這均是火災常見發生原因及逃生困難的危害，應向大人或老師反映，以降低火災發生及增加逃生機會保障生命安全。過程中小朋友吸收了很多防災知識，也滿足了對消防工作的好奇心，活動圓滿結束。

▲台南市後壁區開心幼兒園，1日上午分2梯次，帶領約80位小朋友至消防局第一救災救護大隊後壁分隊進行參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第一救災救護大隊石家源大隊長表示，讓小朋友熟悉消防工作內容，增加防火安全觀念，落實防災教育向下紮根，更希望透過孩兒帶動家中長輩重視居家防火的重要性與面臨有需救災救護時能即時通報，使社會更加平安與保障每位市民生命安全。

▲台南市後壁區開心幼兒園，1日上午分2梯次，帶領約80位小朋友至消防局第一救災救護大隊後壁分隊進行參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
財神爺降臨！繳電信費中千萬發票　幸運兒在「這縣市」
快訊／江澤民今移靈北京　透明棺材曝光
孫安佐女友解封首日「無罩出門」　邪惡視角南半球下方炸出
陳意涵：下輩子還會跟我結婚嗎？　老公回答讓她傷心2週
好市多試吃「1次拿3份」！員工嗑掉最後1盤　她氣炸投訴
快訊／北京12／6舉行江澤民追悼大會　全大陸默哀、鳴笛3分鐘
價值227萬！「500kg大麻」離奇消失　警無奈：老鼠啃的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

財神爺降臨！彰化幸運兒繳中華電信費1289元　中千萬發票

防災觀念向下紮根　台南後壁幼兒園開心參訪後壁消防分隊

「厚植新國力」中央地方聯手　桃園12／10歡慶移民節

台南水情不佳部署抗旱　黃偉哲：市府帶頭使用回收水

小旅行大豐收　竹市「小塹有約」獲旅客熱烈迴響

竹市響應世界愛滋日　推動「在家愛滋自我篩檢計畫」

電動二輪車2年後掛車牌否則沒入　台中警英越泰印4語言加強宣導

台東警分局舉辦「歌劇魅影-向警察致敬音樂會」　慰勞員警辛勞

台南庇護工場年節好禮12道　黃偉哲：幸福滿滿歡喜送

第22屆公共工程金質獎揭曉　基隆中興國小新校舍獲獎

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

財神爺降臨！彰化幸運兒繳中華電信費1289元　中千萬發票

防災觀念向下紮根　台南後壁幼兒園開心參訪後壁消防分隊

「厚植新國力」中央地方聯手　桃園12／10歡慶移民節

台南水情不佳部署抗旱　黃偉哲：市府帶頭使用回收水

小旅行大豐收　竹市「小塹有約」獲旅客熱烈迴響

竹市響應世界愛滋日　推動「在家愛滋自我篩檢計畫」

電動二輪車2年後掛車牌否則沒入　台中警英越泰印4語言加強宣導

台東警分局舉辦「歌劇魅影-向警察致敬音樂會」　慰勞員警辛勞

台南庇護工場年節好禮12道　黃偉哲：幸福滿滿歡喜送

第22屆公共工程金質獎揭曉　基隆中興國小新校舍獲獎

12月購車促銷／今年最後一檔優惠　萬元加油券、高檔家電都出爐了

每天喊肚痛！她罹癌三期　醫見「愛吃1物」搖頭嘆：半年就離開了

2023早春運動趨勢！　ASPORT帶來烏克蘭運動服、絕美U型重量環

醫療科技展登場！台大醫院推跨時空智慧醫療　虛擬實境滑板練平衡

談新人王陳冠偉最大成長　葉總：明年續扛終結者

不甩黨內逼宮！　陳椒華喊話「扛責」：眼下最重要是檢討改進

每坪105萬買中山區「火吻宅」？　專家勸：本金要夠

幕後／黨魁戰開打？賴清德考慮親征　鄭文燦動向受矚

連12年填息！0056現在還能買嗎？　專家秒給答案

快訊／江澤民透明棺曝光！　今移靈北京清楚可見「招牌黑框眼鏡」　　

網美摔一跤！友人蜜臀全露　足球踢進人肉球門辣翻網友

地方熱門新聞

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

台南市17處新建置科技執法1日啟動

快訊／台中太平淨水器工廠大火

嘉義市微電車駐點領牌 　明年底前有優惠

彰化芳苑外海貨輪傾斜　黑鷹出動4獲救3待援

酒駕騎車載朋友遭攔查　警因這件事讚阿莎力

微型電動二輪車新法上路首日警舉發133件

時髦女行竊市場物品2500元被逮

女騎機車逛夜市記錯停車位「確定」失竊　 警協助尋獲

郭定緯「改體從政」打造幸福友善城市

新營醫院北門分院整建為長照中心工程獲金質獎

「嘉義市污水系統第一期」竣工

青埔一個月嗨翻天　桃捷跨年41小時不打烊

嘉義市花海生活節12／10登場

更多熱門

相關新聞

服刑13年！搶案要犯出獄抱怨2件事　曝未來動向

服刑13年！搶案要犯出獄抱怨2件事　曝未來動向

被稱史上金額最高的台南蔡姓黃金盤商被搶7736萬元現金案，當初共犯之一的王志成，1日從台東監獄出獄，大批台南道上兄弟前往迎接，成為焦點。王志成出獄後面對記者侃侃而談，他說出來以後將會試著經營事業，強調自己會儘量彌補社會，但也不忘抱怨台東外役監飲食差，「那東西真的不能吃」。

台南庇護工場年節好禮12道

台南庇護工場年節好禮12道

台南好YOUNG耶誕跨年活動周末登場

台南好YOUNG耶誕跨年活動周末登場

台南山上花園水道博物館小實孔雀豆落果豐富

台南山上花園水道博物館小實孔雀豆落果豐富

台南做工行善團寒冬送暖開跑

台南做工行善團寒冬送暖開跑

關鍵字：

防災紮根台南後壁幼兒園參訪後壁

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

等到了！超商「咖啡買7送7」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

56歲美魔女被暗示「放進去一下下」遭爸媽撞見

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

泫雅分手有徵兆：他是瘋子！　3個月前提Dawn無奈「不想再聊他」

UNIQLO、GU感謝祭12／2開跑！

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

保險員吞保費偽造紀錄　客戶氣炸提告

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面