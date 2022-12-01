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台南庇護工場年節好禮12道　黃偉哲：幸福滿滿歡喜送

▲台南市長黃偉哲特邀台南巿各區農會協力行銷庇護工場產品，推出饗愛台南好禮庇選，多項商品預購，歡迎社會大眾踴躍訂購，讓台南庇護工場未來更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲特邀台南巿各區農會協力行銷庇護工場產品，推出饗愛台南好禮庇選，多項商品預購，歡迎社會大眾踴躍訂購，讓台南庇護工場未來更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

虎年即將進入尾聲，金兔年將到，台南庇護工場提前準備好了，多項好禮跟大家分享，1日市長黃偉哲特邀台南巿各區農會協力行銷庇護工場產品，推出饗愛台南好禮庇選，多項商品預購，歡迎社會大眾踴躍訂購，讓台南庇護工場未來更好。

▲台南市長黃偉哲特邀台南巿各區農會協力行銷庇護工場產品，推出饗愛台南好禮庇選，多項商品預購，歡迎社會大眾踴躍訂購，讓台南庇護工場未來更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

巿長黃偉哲表示，年節禮採購庇護工場的商品，除了美味更充滿人情味，希望各界踴躍採購，都說為善快樂，那為善吃美食，最樂！感謝各界對庇護工場的支持，尤其感謝雲嘉南分署長期挹注經費支持與輔導庇護工場，同時也感謝台南市的各農會共同行銷庇護工場年節產品預購及台南巿五大總工會協助推廣，促進買氣，相挺庇護工場的產品。

榮工局長王鑫基耆出，黃偉哲市長更關心身心障礙者及弱勢勞工就業，將台南市打造成一個適合每個人居住的「希望家園」，日前台南市木工業職業工會、油漆工會更率先響應採購喜憨兒庇護工場的年菜組，贈致職災、弱勢家庭，讓他們溫馨享用美食。黃偉哲期望各企業與市民朋友選擇身心障礙朋友用心製作的產品，將庇護好禮介紹給更多朋友認識，不僅買到優質好吃的、好用的東西，分送愛心又能感受分享的喜悅。

▲台南市長黃偉哲特邀台南巿各區農會協力行銷庇護工場產品，推出饗愛台南好禮庇選，多項商品預購，歡迎社會大眾踴躍訂購，讓台南庇護工場未來更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日記者會端出庇護工場好禮12道，讓民眾送禮幸福滿滿，有菩提澄園的五福吉兔饅頭、喜憨兒的年菜組合、展翼的焦糖堅果塔禮盒、蓮心園的鮮脆美生菜，以及由吉茂印製過年大人小孩都喜歡的心意滿滿紅包袋，創義印製的年曆本等，讓團圓飯從年菜、到飯後甜點以及年節紅包，應有盡有一次購足，享受幸福滋味又能闔家歡樂。

現場參與有官田、麻豆、六甲、後壁、安定、新化等區農會，台南巿木工工會、台南巿油漆工會、大台南餐飲工會、亞洲航空公司、台灣百事食品公司及台南巿勞工志願服務協會等熱烈訂購。

喜憨兒基金會成立的喜憨兒『愛點心』庇護工場，通過ISO 22000及HACCP食品安全雙認證，採最高規格來製作冷凍食品，並與錦霞樓(阿霞飯店二代)公益合作應景年節禮盒以及漢典食品技術教導的各式年菜。今年的新品有開運黑蒜全雞鍋，採用整隻雞，搭配養生食材黑蒜頭細火慢燉而成，是一道湯頭濃郁、肉鮮味美的養生燉品，讓繁忙的現代人，輕鬆就能品嘗的好味道。

▲台南市長黃偉哲特邀台南巿各區農會協力行銷庇護工場產品，推出饗愛台南好禮庇選，多項商品預購，歡迎社會大眾踴躍訂購，讓台南庇護工場未來更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

禮盒方面推出了由錦霞樓與喜憨兒技術合作研製的烏金干貝醬，搭配健康時尚的蕎麥米組合而成。邀請大家踴躍預購喜憨兒『愛點心』年菜與年節禮盒，即日起預購單道年菜任選2件打88折，各式年菜組合優惠價2,188元起，讓您的年菜更加豐富，喜憨兒年菜訂購截單日為112年1月9日，最後宅配日是1月13日，常態商品全年均可訂購。

展翼烘焙庇護工場春節首選焦糖堅果塔酥脆可口，吃一口幸福感散播腦海，杏仁瓦片剛剛好的甜，及用心手作的餅乾；蓮心園庇護農藝工場熱銷產品有綜合生菜、日曬米、紫蘇梅及蛋香烘焙的蛋捲禮盒，都是安心享用、開心送禮的好選擇。吉茂庇護工場也推出時下最夯浮雕紅包袋印上祝福語，創義也有客製化年曆、月曆等多元印務產品。在庇護工場工作的身心障礙員工，對每個工作過程都全力以赴，是值得讓大家支持、安心消費，值此農曆金兔年前，歡迎大家訂購庇護商品，分送到您關愛的人手上，傳遞愛與祝福，更鼓舞了身心障礙朋友，讓他們找回自信、自尊，也可以賺錢幫助家裡。庇護工場採購好禮可上勞工局網站查詢或洽勞工局專線:06-2991111轉8459陳小姐。

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