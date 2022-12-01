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台南好YOUNG耶誕跨年活動周末登場　知名劇團耶誕派對邀同歡

▲台南好YOUNG耶誕跨年活動周末登場，多場知名劇團耶誕派對，邀大小朋友同歡樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南好YOUNG耶誕跨年活動周末登場，多場知名劇團耶誕派對，邀大小朋友同歡樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府主辦的2023台南好YOUNG耶誕跨年活動周末將正式啟動，12月3日周六於蕭壠文化園區，邀請「銀河谷音劇團」演出「糖果屋」，另外還有小丑以及耶誕大尋寶家等闖關遊戲，4日周日於善糖文化園區，有「蘋果劇團」的「愛道歉的小狐狸」；歡迎大小朋友一起同樂。

台南市耶誕跨年系列活動將由3場親子活動打頭陣，3日蕭壠文化園區的蕭壠魔法糖果屋，由「銀河谷音劇團」帶來「糖果屋」、街頭藝人小丑彥彥的歡樂秀、耶誕大尋寶家等闖關遊戲。12/4善糖文化園區的善糖甜蜜好時光，則由「蘋果劇團」演出「愛道歉的小狐狸」、小丑呀咪帶來精彩的演出、氣球頑童Summer限量造型氣球以及牛頭牌的阿怪氣偶也會到現場同樂。10日總爺藝文中心的一起放風迎耶誕，請來小青蛙劇團演出「MAGIC聖誕」、還有泡泡派對以及耶誕餐車市集等精彩活動。

▲台南好YOUNG耶誕跨年活動周末登場，多場知名劇團耶誕派對，邀大小朋友同歡樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，打造幸福台南，提供親子同樂休憩環境，讓城市充滿歡笑，是市府努力的方向，上任以來舉辦的耶誕跨年系列親子活動，邀請知名劇團帶來寓教於樂的演出，深受大小朋友歡迎，即將登場的3場活動都是為小朋友量身打造，歡迎家長帶著小朋友一起共度歡樂時光，也提前感受耶誕的歡樂氣氛。

另外，為了讓活動內容更加豐富精彩，市府每年均請在地企業共襄盛舉支持活動，本年度贊助廠商包括中華電信、三地集團、好帝一食品（牛頭牌）、遠雄文教基金會、台南紡織、南紡購物中心、統一企業。

▲台南好YOUNG耶誕跨年活動周末登場，多場知名劇團耶誕派對，邀大小朋友同歡樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，考量部分戶外劇碼安排的觀賞座位緊鄰，且開演前安排小丑、街頭藝人與小朋友互動嬉戲，難以保持安全社交距離，市府仍建議參與親子活動應全程配戴口罩，並呼籲尚未完全接種COVID-19的民眾，儘速完成COVID-19疫苗接種，以保護自身及他人健康。

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