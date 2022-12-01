台南做工行善團寒冬送暖開跑　勞工局攜手電氣工會到府送物資

▲台南市勞工局與電氣工會合力送暖，兵分三路將紅包、白米、泡麵及暖暖被等愛心物資發送給20戶職災、弱勢家庭。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，台南市勞工局長期與工會合作助弱勢，除房屋修繕及義剪活動，也發送物資幫助職災勞工等弱勢家庭，藉由發送物資持續關懷的實際行動，讓其感受到來自社會各界的愛心，希望這份感動可以成為讓他們勇敢面對困境的動力。

勞工局與電氣工會在12月1日合力送暖，兵分三路將紅包、白米、泡麵及暖暖被等愛心物資發送給20戶職災、弱勢家庭，發送的第一戶位於南區；案主黃先生原本擔任大樓管理員，因中風無法工作，領有重度身心障礙證明，目前由妻子全心全力照顧，全家仰賴微薄的社福津貼勤儉度日，住處屋齡約40年，有嚴重漏水問題，下雨天需拿水桶接水，屋內潮濕，居住環境不佳，卻因經濟困難無力自行修繕，勞工局「做工行善團」已協助其改善居住環境，免於漏水之苦，整修好的房子讓黃先生有個安心休養的地方。

另在麻豆工作的李姓勞工，工作時左手捲入輸送帶整隻脫落，接受斷肢重接手術，雖然左手已經順利接回去，但仍未恢復知覺，目前仍需要固定回診接受復健治療，尚無法返回職場。本職災案發生時臺南市長黃偉哲獲知訊息立即指示勞工局於第一時間進行關懷，由勞工局職災個管員開案服務，並安排免費律師諮詢服務。另考量案家經濟頓時陷入困境，即協助連結本市五個市級總工會一起前往關懷李姓勞工並發給5萬元慰問金，於中秋節前夕亦前往慰問關懷發送禮盒。今日由勞工局同仁及工會志工一同前往案家歲末送暖，讓案主感受到社會處處充滿了愛心與溫暖。

王鑫基局長表示，每年我們的工會都會主動贊助愛心物資，秉持送暖共傳愛的精神，持續進行關懷職災案家和弱勢家庭，支持他們一起走下去，讓熱心公益的腳步不停歇，共同守護打造「希望家園」。