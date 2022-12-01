服刑13年！史上最高金額搶匪　出獄「抱怨2件事」曝未來動向

記者林悅、劉人豪／台南報導

被稱史上金額最高的台南蔡姓黃金盤商被搶7736萬元現金案，當初共犯之一的王志成，1日從台東監獄出獄，大批台南道上兄弟前往迎接，成為焦點。王志成出獄後面對記者侃侃而談，他說出來以後將會試著經營事業，強調自己會儘量彌補社會，但也不忘抱怨台東外役監飲食差，「那東西真的不能吃」。

▲史上金額最高搶案共犯之一的王志成，出獄後談這段時間的心路歷程。（圖／民眾提供）

王志成指出，出來是好朋友跟一些小弟主動來接，造成社會觀感不好他也表達歉意，他強調，很多朋友來看了也很感恩，這13年來就只剩下朋友，社會變化很多，沒變的就是朋友情，而還在裡面的朋友，會等方便的時候會去會客，有機會也想彌補朋友跟社會。他說，服刑近13年他自認已經付出代價，也取得高中學歷，還念了6年空大的學程，這次出獄，打算好好經營生意，希望以後能對社會有所貢獻，也重新做人。

王志成抱怨，台東外役監飲食差，連養的狗都搖頭，尾巴夾了就轉頭走了，希望可以改善一下，「因為真的，那東西真的不能吃，我也不會形容」盼能改善，不是說一定要吃好，但是最基本的也要好。而且外役監就是要跟社會無縫接軌，但是台東外役監的規定，比內監的規定還嚴格，動不動就要給人家扣分禁假很離譜，「我會說這些，是要替那些還在裡面的人，看能不能提升生活品質」。

王志成因為犯下史上金額最高的搶案而入監服刑。檢警調查，女子蔡婕涵知悉哥哥從事黃金地下買賣、有龐大資金進出，2009年9月把這訊息告知方東隆，方東隆找來黃江正、蘇建銘、王志成、蔣春益與林秉嶧，共謀強盜。2009年11 月23日，林秉嶧等4人發現，被害人座車在台南市忠義路兆豐銀行提領兩只重物袋，趁機以電擊棒、手槍與小烏茲衝鋒槍，強搶裝滿鉅款的行李箱與袋子。

▲史上金額最高搶案要犯出獄，近百黑衣人監所接風 。（圖／民眾提供）

檢警陸續追緝搶匪到案，現場開槍打傷人的王志成被判刑14年6個月，於服刑13年後今天出獄，台南道上兄弟特從台南前往台東武陵外役監外守候，迎接辦妥離監手續步出外役監大門的王志成，王一走出監獄馬上獲熱烈掌聲歡迎，王志成欣喜地搭上兄弟們準備的車輛離開，但影片被媒體揭露後，也引發質疑聲音。