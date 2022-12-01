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台南山上花園水道博物館小實孔雀豆落果豐富　吸引遊客撿拾

▲台南山上花園水道博物館小實孔雀豆落果豐富，吸引眾多遊客撿拾作紀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館小實孔雀豆落果豐富，吸引眾多遊客撿拾作紀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

入冬以來，也是台南山上花園水道博物館小實孔雀豆落果期，在園區東南側的密林區，不時可發現小小淡紅色果實藏身落葉中，甚至自然發芽，吸引不少識貨民眾前來撿拾。

館方指出園區內擁有平地罕見的小實孔雀豆林，樹齡已經超過40年，是園區珍貴資產，小實孔雀豆俗稱「相思豆」，民眾到訪時，不妨親身感受一下拾果樂趣，也是最具意義的紀念品。

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山上花園水道博物館前身為台南水道，長年管制，後來一度開闢成台南市政府苗圃，擁有豐富的植物生態，除了數量眾多以外，樹種也相當豐富，包括玉蘭花、白千層、小實孔雀豆、台東漆樹等，多年來自在生長，形成相當豐富的生態系。

▲台南山上花園水道博物館小實孔雀豆落果豐富，吸引眾多遊客撿拾作紀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾在原台南市政府農林課服務的台南社大環境學程講師蘇明志指出，「小實孔雀豆」的果實大約像人的小指指甲那麼大，如果像中指指甲大小的果實，就是「大實孔雀豆」，水道園區內的孔雀豆，都是小實孔雀豆，大約是從1981幾年起，規劃種植的，面積大約有半公頃，是台南市最早種植區域之一，現階段台南市區不少小實孔雀豆就是從水道博物館內移植，甚至是種子栽種的。

▲台南山上花園水道博物館小實孔雀豆落果豐富，吸引眾多遊客撿拾作紀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方指出，入冬以後，是園區最宜人時節，除了小實孔雀豆以外，宮之森圓環旁的粉葉金花也正盛開，目前也在c館旁規劃波斯菊及油菜花海，加上淨水池櫻花已經開始探頭，預計在春節前後，可以迎來一波群芳爭艷美景，也將成為走春最佳去處。

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