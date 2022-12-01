聲援蘇清泉驗票　朱立倫質問周春米：妳心虛嗎？還是妳有什麼問題？

▲朱立倫親赴屏東支持蘇清泉。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2022九合一大選屏東縣長之戰爆出開票爭議，國民黨主席朱立倫今（1）日親自赴屏東聲援黨籍候選人蘇清泉，強調「沒有真相，怎麼會有屏東縣長？」並痛批民進黨籍的屏東縣長當選人周春米，「妳心虛嗎？還是妳有什麼問題？」而針對中選會主委李進勇在立法院答詢稱屏東縣長選舉，「雖有瑕疵，但不影響結果」，朱也開砲，「那如果全台灣開票都是瑕疵，我們可以接受嗎？」

朱立倫表示，台灣的民主不是第一天，已經選舉6、70年，要怎樣開票不知道嗎？從小都知道開票要遵照一定程序。朱強調，這次絕對不是「瑕疵」2字可以形容，屏東縣民有資格跟權力要求真相，若沒有真相，怎麼會有屏東縣長？

此前，周春米在臉書發文，稱國民黨候選人還是執迷不悟的把眼睛閉上，耳朵遮住，不看不聽，還到處集結抗議。對此，朱立倫向周春米隔空嗆聲，「不知道妳是在怎麼樣的心情之下發了這樣的聲明，如果妳是一個實實在在、清清白白的人，妳應該大大方方地允許大家查清楚，而妳竟然譴責大家的質疑、譴責國民黨，這表示妳心虛嗎？還是妳有什麼問題？」

朱立倫強調，如果一個要當屏東縣長的人，對自己的得票、開票沒有信心，還要來罵在野黨，這真的是非常奇怪的事情，全台灣都在看，希望屏東鄉親大家一定要真相，國民黨一定全力協助蘇清泉，在司法上、在立法院，國民黨中央也會號召民眾，一起提出證據、得到真相。