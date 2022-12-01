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吳怡農登記立委補選！點出民進黨大敗關鍵　「初選機制崩壞」

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉落幕，由於準台北市長蔣萬安日前請辭力拼選舉，北市第三選區（中山、北松山）的立委缺額將進行補選。蔣萬安的老對手、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農1日下午前往登記參選，受訪時表示，這次選舉只有短短5周，會努力讓選民看到過去在民間的努力。另外，他也提到，這次地方選舉大敗，其中一個教訓就是「初選機制的崩壞」，未來應該讓初選常態化、徵召應該是例外。

▼壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲▼壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

吳怡農表示，剛剛完成立委補選登記，感到責任非常重大，接下來5個禮拜只有一件事要做，「盡我全力爭取中山、北松山朋友大家的支持與肯定」。他強調，這次選舉的2個承諾，一是「乾淨的選舉」，這次選舉不會掛廣告招牌、不會插旗子，希望帶動不同選舉文化；二是「正面選舉」，就是只談政見、不抹黑、不做人身攻擊，希望大家看到一場良性政治競爭。

吳怡農說，這次補選只有5周，時間基本上都被壓縮了，除了基層拜會外，也希望讓選民看到，儘管沒有贏得公職職位，但過去幾年在民間還是相當在努力推動國防工作。

至於民進黨甫遭逢九合一選舉大敗，是否會讓補選更加艱難？吳怡農說，「我們現在有很大的責任要爭取社會信任」，上周民進黨受到很大的教訓與考驗，但民進黨不是沒有跌倒過、失敗過，選民對民進黨有高度期待，這也表示我們要更努力、認真贏得大家的支持。

吳怡農也提到，上週選舉有很多可以檢討的地方，整體來說，其中一個教訓就是「初選機制的崩壞」；他喊話，未來必須回歸傳統，初選應該常態化、徵召應該是例外，希望以後每位民進黨同志可以記得黨的傳統精神，一切以民意為基礎。

至於目前高機率代表國民黨參選的王鴻薇，在上午受訪時稱「不怕吳怡農」？吳怡農笑說，「吳怡農沒有這麼可怕」，不論對手是誰，最大的挑戰是要在短短5個禮拜內，爭取市民朋友支持，這是我們努力的方向。

▼吳怡農。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼吳怡農。（圖／記者陳家祥攝）

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