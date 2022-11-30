台南市勞工育樂中心勞工學苑　人才發展品質管理系統評核蟬聯9金牌

▲台南市勞工局南門勞工育樂中心開辦「勞工學苑」，導入TTQS人才發展品質管理訓練系統，2022年評核結果剛出爐再度蟬聯金牌，成為全國唯一TTQS九連金勞工育樂中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為倡導勞工朋友生活美學知能及終身學習，落實黃偉哲市長希望家園理念，在所屬南門勞工育樂中心開辦了「勞工學苑」，提供勞工朋友工作之餘，能有一個以休閒性的學習管道，抒解平日工作壓力，創造工作與生活平衡，增進親子互動的休閒技能空間。

為了提升辦訓品質，開創先河導入TTQS人才發展品質管理訓練系統，自2014年起到2021年每年皆榮獲金牌。2022年評核結果剛出爐再度蟬聯金牌，成為全國唯一TTQS九連金勞工育樂中心。

勞工學苑的核心訓練類別為生活平衡、親子互動、典範傳承等三項，發展出一系列相關課程，課程涵蓋瑜珈提斯、日語、觀光美語、金錢卦、紫微斗數、烘焙點心、手工藝創作、科技E點通、社交舞、快剪速成…等。為落實TTQS持續改善之理念，並持續派員至外部專業機構參加TTQS人才發展品質管理相關課程，並邀請專業學者講師開辦內訓課程，透過雙管齊下的方式提升人員的辦訓能力。同時每年固定參加TTQS評核，針對評核委員所建議之事項進行持續改善。

勞工局長王鑫基表示：「學習是一股活力泉源，能豐富滋養我們的生命，開啟讓你我感動的心靈力量。」未來本市南門勞工育樂中心仍將繼續秉持「持續改善與創新」的精神，持續提升辦訓品質，也希望勞工朋友們能夠善加利用勞工學苑所開設的各項課程，發展工作領域以外的興趣，讓生活更豐富，也創造工作與生活的平衡。