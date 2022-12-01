成大百人聲援「白紙運動」　手持蠟燭為烏魯木齊罹難者默哀

記者林悅、劉人豪／台南報導

中國大陸進行嚴格的防疫政策已3年，多地因防疫過度導致人民憤怒反彈，更出現「白紙運動」，受到全球關注。成功大學學生昨(11月30日)晚間發起默哀活動，現場約有近百位師生及路過民眾參與，為烏魯木齊罹難者默哀。

▲成功大學學生發起活動，為烏魯木齊罹難者默哀。（圖／記者林悅翻攝）

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新疆烏魯木齊市吉祥苑社區24日發生死亡火災，不少民眾指控因防疫封控以鐵絲封死社區及住戶大門，導致居民無法及時逃生，拖延警消黃金救援時間，質疑政府防疫過當才釀成悲劇，多地隨之爆發「白紙革命」，群情激憤。

成功大學學生30日也在成大會館前空地進行默哀活動，聲援學生們手裡拿著蠟燭，為新疆烏魯木齊大火中受難者默哀，並且唱《Do You Hear the People Sing? 》歌曲，表達對中國人權的關心。

成大零貳社30日發表聲明指出，人權的普世價值不會因為身在何處而有所不同，堅信生而為人都應擁有表達自身訴求與不滿的權利，也應享有實踐理念與想法的自由，不應受到極權政府的壓迫及消音，因為在疾病、災難與暴力的面前，我們都是相同的人。

成大零貳社表示，在此悼念烏魯木齊大火受難者，也同理、聲援所有在疫情下受苦、受壓迫的人，並呼籲中國政府應和平且人道地對待抗爭者，勿肆意踐踏人權。也希望中國人民平安，願人權的曙光得以驅散黑暗，迎向他們所真正希冀的生活。