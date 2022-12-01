微電影《一生，一瞬》　喚起台東舊街區回憶

▲微電影「一生，一瞬」首映會 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府今年舉辦舊街文創聚落記憶重現紀錄計畫，以舊街區取景拍攝微電影《一生，一瞬》，於11/30晚間在順天宮(寶桑路333號)舉行首映會，現場邀請居民與提供拍攝的店家一同欣賞。

台東縣縣長饒慶鈴提到，台東舊街區為台東最早發展的區域，保留了許多老台東人的記憶，這次透過微電影拍攝等一系列活動，再次讓地方動起來，片中看到的雜貨店與海邊等場景，加上劇組呈現出的美感，讓鄉親看到不一樣的台東；特別感謝執行團隊一毛文創工作室的陳羿帆老師，羿帆老師是新生代演員，更是台東舊街區出身的青年，透過青年的創新與活力，讓舊街區融入新形態的計畫方式，相信這部微電影後續將會引發更多討論，未來縣府也會針對各鄉鎮市舊街區或歷史建築加強維護保存工作。

文化處說明，今年計畫以青年座談會、戲劇工作坊及微電影拍攝紀錄等一系列活動進行，首先藉由青年座談會徵求台東在地青年、居民對於舊街區過往的記憶，作為微電影拍攝故事採集；戲劇工作坊則開放在地對戲劇有興趣的學生及民眾參與，開設2日戲劇概論、劇場遊戲、聲音表演訓練、劇本分析等課程，並從中挑選符合微電影角色設定的學員參與拍攝；微電影則邀請到新銳導演陳群編導，並結合新生代實力派演員林映彤、陳羿帆及戲劇工作坊學員陳昭燕出演，藉由祖孫情感喚起大家對舊街的共同記憶。

首映會有許多民眾大手牽小手來欣賞，以露天電影院的播放形式也讓老台東人憶起過往，片中描述主角為了幫年邁的奶奶圓夢，找尋各種方式，呈現祖孫2人的互動令人感動。