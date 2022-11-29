國華杏福檜樂福利協會微電影　「花甲之年的逆襲」鼓勵長者圓夢

▲▼ 嘉義市國華杏福檜樂福利協會「花甲之年的逆襲」微電影 發表會。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市國華杏福檜樂福利協會日前舉行第1屆4次會員大會，同時也是該協會拍攝的微電影「花甲之年的逆襲」台灣首映會，市長黃敏惠也特別出席觀賞電影，並大讚微電影拍攝精彩，長輩們演技出色，阿公阿嬤們逆襲活出精采人生！

黃敏惠表示，生命不只要活得長，還要活得健康、精彩！面對整個大時代的改變，銀髮族群人口逐年增加，感謝嘉義市國華杏福檜樂福利協會看見社區需求，積極響應嘉義市政府照顧銀髮族的福利政策，不僅在社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站中長期提供長者共餐、特色課程等關懷服務，也透過「大齡圓夢自我挑戰計畫」鼓勵長者追尋夢想，「讓每位大齡都變成Darling！」，這次的微電影首映會更展現了長者們活潑的創意發想以及「活到老，學到老」的勵志精神，讓長者走出家門社區參與，創造生命的價值。

嘉義市國華杏福檜樂福利協會理事長葉勝利表示，協會致力於社區、老人及兒童等各項社會福利服務，並響應政府重要長照政策，除了在110年讓長輩成為嘉義市幸福宜居城市的代言人，並出版紀念桌曆外，還配合「111年度爺爺奶奶市政建設體驗計畫」，號召老、中、青三代，共同陪伴社區照顧關懷據點之長輩及其親友一同搭乘低底盤電動公車暢遊嘉義市，這次微電影拍攝計畫更配合嘉義市政府「大齡圓夢自我挑戰計畫」，鼓勵長輩們走出家庭，努力活出精采人生，自己當電影的主角！

「花甲之年的逆襲」微電影由社區中14位65歲以上銀髮素人演員擔綱主演，過去長輩們的生活、相較於現在長輩們正在進行的課程進修，以及社區長輩們期望未來會有什麼樣子的生活，以過去式、現在式及未來式三個故事線靈活呈現第三人生的逆襲，讓長輩活出屬於自己的一片天空。編劇之一的豆豆老師柯博翔表示，從前期劇本撰寫到拍攝剪接，微電影籌畫時間超過3個月，還有同名舞台劇的演出，都是和長輩們長期溝通、共同發想的創意結晶，並且微電影也因緣際會11月21日在日本上映，把這部電影台帶給日本的朋友分享交流，內心十分感動。

社會處表示，在高齡化的趨勢下，嘉義市銀髮族人口不斷增加，迄今已逾總人數17%。為了服務長者，市政府積極結合地方單位辦理長照巷弄站等福利設施，福利會自108年創會以來就配合市府開辦社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、提供電話問安及健康促進等服務，在平日讓長輩們可以聚在一起吃飯話家常。今年8月也辦理「爺爺奶奶市政建設體驗-漫遊嘉義森活」活動，讓長輩感受嘉義市低底盤電動公車這種舒適大眾運輸工具，也鼓勵多出來走動，感受嘉義市進步與發展。