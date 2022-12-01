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齊點星星燈閃亮市區！台東光祭舊站特區12／3點燈派對

▲台東光祭舊站特區12/3點燈派對。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東光祭舊站特區3日點燈派對。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府主辦的「2022台東光祭」首次於知本展出獲得熱烈回響，並圓滿落幕，縣長饒慶鈴宣布其中2件作品將移往台東舊站特區展出，並將於12月3日點亮起來，另外，澳洲聲光藝術家Kit Webster於12月9日也會親臨現場，在展出作品《原生》前進行一場音樂聲光表演，難得一見的表演形式，絕對令人震撼炫目。

縣政府首次舉辦的東台灣聲光藝術節「台東光祭」，自10月15日至11月13日於知本溫泉區為期30日的展覽，吸引3萬5,000觀展人次，點亮了知本的夜晚，帶動知本當地產業發展生機，大獲各界好評。

▲台東光祭舊站特區12/3點燈派對。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為延續「台東光祭」集結能量的信念，將在「台東舊站特區」展出3件作品，首先登場的2件作品一浪漫、一酷炫，風格迥異，卻同樣令人讚嘆。浪漫的是國內重量級環境／地 景藝術家游文富創作的〈粉紅色森林〉，擅長以海量竹子作為媒材的游文富，如種稻似地運用細尖的竹子，一根一根「種」出了一片如柔軟芒花又像覆雪大地般、暈染著粉紅色的雪白森林，為台東市區憑添一處超現實唯美景象，朦朧的調性，讓民眾擁有一個飄著粉紅浪漫的白色聖誕節。

而澳洲聲光藝術家Kit Webster所創作的《原生》，則是充滿酷炫動感，鑲嵌著70萬顆LED燈的3座燈光拱⾨，隨著動靜相間的音樂律動，發展出流動與無限變化的造型、色彩及空間錯視，連續10多分鐘的動態作品，讓視覺的真實與虛幻在強烈節奏中不斷對話、激盪。同時為了此次在台東的展出，藝術家特別在作品中加入台東的色彩與元素，讓台東也跟著國際聲光藝術作品發光。

文化處進一步指出，縣府加碼將知本展場延伸至台東市區，於「台東舊站特區」展出3件聲光藝術作品，展期自111年12月3日起至112年2月12日，陪伴民眾歡度聖誕節、跨年倒數、農曆春節，及元宵節至寒假結束。

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