台東農業再傳雙喜　池上農友官聲燐獲全國模範農民





▲池上鄉農會長年輔導下，池上農友官聲燐獲全國模範農民 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東農業近期好事不斷，首先是台東縣農會參加農委會2022青農領航全國青農團隊合作個案經驗分享大賽獲佳績，接著日前農委會公布第33屆全國模範農民選拔，池上鄉官聲燐先生榮獲全國模範農民。

農業處指出，此次獲全國模範農民殊榮的官聲燐先生是有機稻米達人，在池上鄉農會長年輔導下，致力推動有機及友善耕作理念，建立水稻安全管理模式，積極提升稻米品質與農產品安全，卓越表現獲得肯定，值得各方學習。

另外，台東縣農會長期輔導台東青年農民，今年以「成廣澳數位共和國」團隊名稱參加全國青農團隊合作個案經驗分享大賽，藉由細膩分工及串聯產業鏈上下游為主軸，達成提升經營效率及獲利能力，展現青農團結力與執行力，獲得評委一致好評。

農業處進一步說明，今年全國模範農民選拔競賽以「友善環境、產業共好」作為評選標準，參加選拔的農民來自全國農、林、漁、牧各產業共計57位，再由農委會延聘專家學者組成全國評選委員會，從中評選出20位神農獎及模範農民，能從全國各領域好手中脫穎而出值得讚許，同時顯示台東水稻產業技術擁有獨到之處。