今日首發微型電動二輪車領牌納管　台東監理站提供一條龍到點服務

▲今日首發微型電動二輪車領牌納管。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

微型電動二輪車自30日起正式掛牌納管，台東監理站為方便民眾領牌，新制度上路首日特別安排於南華車業行到點服務，結合監理單位、微電車經銷商及保險業者公私合作，提供實車查核、證件審核及領照發牌一條龍式服務，民眾不用到監理站洽辦，節省往返時間，所以現場吸引30多位車主申辦，第1位完成領牌登記的鍾先生直呼到點服務真的很方便，舉起大拇指說很感謝監理站能到這邊服務。

台東監理站站長洪美芳表示，微型電動二輪車領牌前需備妥相關證件，包括身分證明文件、印章、車輛來歷證明(國內製造車輛之出廠證明、進口車輛之海關進口與貨物稅完免稅證明書、統一發票)、安全審驗合格證明書及投保強制險等，並通過實車查核，檢驗項目有車架號碼、車輛型式、各部機件功能及速限等均合格後就能領牌。

洪美芳說民眾微型電動二輪車領牌除可至監理站外，台東監理站考量臺東地區狹長特性，偏鄉多，為服務偏遠地區民眾，後續也會結合各鄉鎮公所提供到點服務，免去車主個別往返監理站奔波的辛苦。

洪美芳再提醒鄉親，使用中車輛從30日起到明(112)年底前領牌，可免收車牌和行照規費共450元。新車如未依規定領用牌照行駛者，即處新台幣1,200元以上，3,600元以下罰鍰，並禁止行駛。