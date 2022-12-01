長棍麵包被授予「世界文化遺產地位」　光法國一年就產出60億條

▲聯合國教科文組織11月30日授予「法國麵包」文化遺產地位。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

法國麵包（或稱長棍麵包）是法國代表性食物，套一句法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說過的話，法國麵包就是「250公克的魔法和完美」，是法國永恆的文化象徵之一，聯合國教科文組織11月30日更授予其「非物質文化遺產」地位。

根據France 24報導，相較貝雷帽大蒜串等已經過時很久的刻板印象，這種外皮堅硬、中間軟嫩的法國麵包，至今仍舊是法國人生活中不可或缺的一部份，是法國永恆的文化象徵之一。

聯合國教科文組織11月30日授予製作法國麵包的傳統以及圍繞該麵包的生活方式非物質文化遺產地位。非物質文化遺產又可稱無形文化資產，是指對某地區文化傳承有重要意義的行為或表現，如民俗、文化、信仰、傳統及知識等。

報導指出，法國每年烘焙超過60億條法國麵包，等於每天大約生產1600萬個，如今更被列為非物質文化遺產，但其相關的製造行業其實正面臨挑戰。

法國從1970年起，每年都有約400家手工麵包店關閉，數量從5萬5000家減少到3萬5000家。原因包含工業化麵包店增家、超市開始在農村普及，外來飲食文化如漢堡等，也不斷在改變法國人的飲食習慣，衝擊著法國麵包的地位。

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