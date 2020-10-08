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十一亂象！明孝陵紅牆被刻滿「到此一遊」　世界文化遺產蒙塵

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▲▼南京明孝陵紅牆被遊客刻字。（圖／轉自IC photo）

▲南京明孝陵紅牆被遊客刻字。（圖／轉自IC photo）

記者陳政錄／綜合報導

大陸又有一文化古蹟，在「十一」長假期間受遊客的破壞，引發關注。據《環球網》報導，被列入世界文化遺產的南京明孝陵，於10月7日黃金周第七天，發現許多遊客將姓名、到此一遊刻在明樓紅牆上方，讓人相當痛心。

報導直言，這座明樓可不是普通的明樓，它歷史悠久，有著600多年歷史，是世界文化遺產，如今卻遭到遊客的「亂塗亂畫」。

▲▼南京明孝陵明樓。（圖／取自維基百科）

▲南京明孝陵明樓。（圖／取自維基百科）

IC photo平台上揭露畫面可見，遊客進入南京明孝陵園區後，第一座最大的醒目建築，就是寶城明樓，大面積紅牆氣勢磅礡，但如今上方被刻有「徐X到此一遊」、「福鼎陳X好」、「周X東、徐X到此一遊」的言語，甚至除了紅牆，磚牆上也被遊客刻有字跡，相當引人注意。

此訊息一出後，也吸引不少大陸網友自主在微博等平台上轉發，互相警惕，留言「痛心」、「難看死了」、「南京明孝陵，秋色美如畫」等字句。

南京明孝陵大有來頭，是明代開國皇帝朱元璋和皇后馬氏的合葬陵墓，也是南京最大的帝王陵墓；作為中國明陵之首的明孝陵壯觀宏偉，代表明初建築和石刻藝術的最高成就，影響明清兩代500多年帝王陵寢的形制，因此於2003年，被聯合國教科文組織入選為世界文化遺產。

▲▼南京明孝陵紅牆被遊客刻字。（圖／轉自IC photo）

▲南京明孝陵被遊客刻字。（圖／轉自IC photo）

值得注意的是，這並非十一期間第一個傳出災情的大陸歷史文物，日前，也有一批陝西省明長城「鎮北台」，幾乎每塊石磚上都被刻字的畫面，在陸網社交平台瘋傳，雖部分刻字是在過去幾年形成，但民眾也呼籲官方加緊宣導，不要讓文物再受到「不可挽回的傷害。」

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