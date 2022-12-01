▲新北市圖搭金馬潮「電影後聊聊」，影評人與導演教你看懂電影。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

金馬59雖然已經精彩落幕，但金馬影展還沒結束！新北市立圖書館搶搭金馬熱潮，12月特別邀請知名影評人聞天祥、以及金馬視覺特效導演嚴振欽，陪大家回顧點亮金馬榮耀之路的作品，另外還有電影工作坊、金馬主題書展&影展，教民眾如何看懂好電影！參加「FB快閃活動」，還可以免費抽秀泰影城電影票。

新北市立圖書館「光影職粹」閱讀金馬系列活動，12月份將於全市31個圖書分館輪番放映歷年金馬電影，帶大家重溫精采金馬好片，同時搭配電影工作坊、電影主題書展，以及專業影評人與導演的「電影後聊聊」，透過分享和對談，帶大家用更深更廣的視角看懂電影。

新北市立圖書館表示，12月11日知名影評人聞天祥「金馬影展面面觀」將深度解析今年第59屆金馬獎的得獎與入圍影片，帶領民眾解構電影、看懂電影；12月17日則邀請到2021年以《月老》榮獲第58屆電影金馬獎最佳視覺效果的嚴振欽導演，揭密電影背後的故事以及視覺特效領域的技術。

另外，三場次「電影工作坊」分別是12月3日「短視頻、短影音平台構思與拍攝／陳聖哲老師／新店分館」、12月4日「以『導演視角』聊電影／蘇文聖導演／總館」、12月24日「『視覺特效』看電影／曾懷儒特效師／總館」，透過電影專業人士的經驗分享，讓大家從中了解電影的內涵、以及如何編劇、拍攝、剪接、特效製作等，喜歡看電影、懷抱電影夢、想認識更多影視產業面貌。

新北市立圖書館表示，電影工作坊即日起免費開放報名，前10名報名者可獲得精美小禮物；12月1日至12月25日總館及全市31圖書分館亦同步推出「一步一腳印 pro解電影」主題書展與影展，還有「FB快閃活動」可以免費抽秀泰影城電影票。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查訊，洽詢電話：02-2953-7868分機8012王小姐。

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