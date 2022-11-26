基隆投票爆2違規！里長候選人親友狂比數字　阿北暗槓公投票

記者郭世賢／基隆報導

九合一大選投票日！今（26日）稍早位於基隆市第29、30號投開票所接連傳出二起違規事件！一名里長候選人的親友，撐著雨傘竟然在投票所外比出號碼手勢，試圖影響選民投票；另外一名80多歲的阿伯，未將公投票投入票匭，反而帶出投票所，當場被選務人員發現，目前警方將該名男子帶回派出所，並由基隆市警第二分局偵查隊偵辦。

▲基隆里長候選人親友狂比手勢，試圖影響選民投票。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，位於基隆市第30號投開票所，也就是基隆市中正區正砂里的投開票所，一名里長候選人的親友，撐著雨傘在投開票所外比出號碼手勢，企圖影響投票民眾，警方將該名女子帶回派出所偵辦，警詢問後依違反《刑法第147條》移送基隆地檢署偵辦。

另一起則是位於基隆市第29號投開票所，是基隆市中正區真砂里的投開票所，一名86歲的老先生在投票時，三張市長、議員、里長選票都投入票匭，公投票竟沒有投入票匭，放入隨身包將選票帶出投開票所，選務人員發現後，隨即通報警衛人員處置，警方到場將該名男子帶回派出所偵辦，警詢後依違反《公民投票法》移送基隆地檢署偵辦。

基隆警第二分局提醒民眾，切勿將選票攜出投開票所，或是在投開票所30公尺內有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為，妨害或擾亂投票者，均可能觸法而須負起法律責任。

▲80多歲阿伯公投票沒投入票匭，將選票帶出投票所，當場被選務人員發現。