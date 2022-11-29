新北斑馬線「真的有斑馬」！4.6萬人見超萌畫面笑了

▲超酷的斑馬線真的有斑馬頭、尾。（圖／翻攝Google Maps）



記者柯振中／綜合報導

在社會大眾的印象當中，斑馬線一黑一白的模樣相當正常。不過，新北一名網友路過土城某間大賣場時，意外發現路上的線「真的有斑馬」，讓他開心PO上網分享，可愛的照片曝光，也讓不少網友笑了。

這名男子在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，他興奮拍下了新北土城一處賣場的斑馬線，可愛的模樣讓他不禁直呼「這才是我要的斑馬線」。

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依據照片畫面，這條路上的斑馬線相當獨特，頭、尾2端各畫了斑馬頭及斑馬尾，與一般路上看見的斑馬線相比，無疑是生動、活潑了許多。

▲這樣的設置相當奇特，讓不少人看了十分開心。（圖／翻攝Google Maps）



照片引起了大規模討論，有超過4.6萬人按讚，不少網友留言驚呼，「終於看到有斑馬的斑馬線了」、「太可愛了」、「不能怪行人不走斑馬線，要怪斑馬線不夠斑馬」、「這是標準的斑馬線」、「走過去會出現隱藏任務」、「全台各地的馬路，如果都圖繪這麼可愛，我一定願意每天出去。」

事實上，除了這處的斑馬線造型奇特以外，全台還有多地有特殊造型斑馬線，例如淡水區市民聯合服務中心的後方，停車場出入口處就有畫「立體斑馬線」，藉此提醒用路人減速。

▼淡水也有造型特殊的立體斑馬線，用意是提醒駕駛減速。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



此外，這種一條一條直線排列而成的人行穿越道，正確的名稱並非「斑馬線」，而是「枕木紋行人穿越道」，這種線條會設置在交岔路口，線型是枕木紋白色實線，這種線會以最短的距離銜接人行道，讓行人穿越馬路後，可以直接上人行道，藉此避免危險。

而多數人口中的「斑馬線」，全名應該是「斑馬紋行人穿越道」。這種線會以斜線的方式劃設，主要用於道路中段、行人穿越眾多的地點，若要設置這種行人穿越道線，旁邊要配合設置「行人穿越道」的號誌，讓車輛駕駛提高警覺，距離斑馬線30至100公尺的路側，也要設置「當心行人」的號誌。

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