鞠躬謝票！謝國樑願當基隆市民僕人　中央地方通力合作向前行

▲謝國樑要當基隆市民僕人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

謝國樑今（27日）上午現身在後援總會，進行車隊掃街謝票活動，出發前特地向周圍員警致意，感謝這段時間的照顧。聯訪時謝國樑提到，想成為「虔誠的基督徒市長」，成為基隆市民的僕人，好好的去服務，每一位需要被幫助的人。

謝國樑表示，謝謝林右昌市長在這八年，盡他最大的努力，幫基隆打造一個不一樣的環境，自己很感謝他為基隆所做出的奉獻，林市長所有好的政策自己都會延續，不會刻意抹滅他過去的努力，自己也將著重就業、醫療、教育等領域繼續努力。

謝國樑說，他也向基隆市唯一一席的立法委員蔡適應致意，也期待能夠與他，一起攜手努力，為基隆民眾爭取更多的政策，同時蔡委員在競選期間，提出對市民朋友好的政策，自己一定會認真參考，也向林市長與蔡委員表達由衷的感謝，並相信只要是對基隆市民有幫助的政策，我們三位都一定會樂於一起完成。

謝國樑指出，未來在議會提的所有政見，都充滿理性討論的空間，絕非是用政黨顏色來論定，只要是對市民朋友好的政策，自己一定會用最誠懇的態度，爭取跟所有在野黨與無黨籍的議員們溝通的機會，期望能夠從溝通中取得共識，讓基隆越來越好，成為亞洲最有愛的城市！