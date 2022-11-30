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少女狂拔頭髮吃！禿頭沒食慾被急送院　醫剖腹驚見「3kg恐怖毛球」

▲▼中國一名14歲少女因患上異食癖導致腹中出現重達3公斤的胃髮石。（圖／翻攝自微博）

▲中國一名14歲少女因患上異食癖導致腹中出現重達3公斤的胃髮石。（圖／翻攝自微博）

記者葉睿涵／編譯

中國陝西西安一名14歲少女最近因為吃不下東西，被家人帶到西安大興醫院檢查，沒想到醫師卻在她的腸胃裡發現一顆3公斤重的毛球，才發現少女罹患了嚴重疾病。

據《鏡報》報導，這名少女其實是一名「留守兒童」，她的父母因為長期需要在城裡工作，沒辦法待在農村陪伴女兒，因此便將她託付給祖父母照顧。不料，少女在長期缺乏父母關愛的情況下，竟染上一種名叫異食癖（pica）的精神疾病，導致她經常會吃自己的頭髮，甚至連頭頂上的頭髮都快被吃光了。

過了一段時間後，少女的爺爺奶奶發現，孫女經常什麼也吃不下，於是便將她帶到西安大興醫院檢查，沒想到醫師卻在少女的胃部發現了一塊重達3公斤的「胃髮石」，甚至還有一部分頭髮進入了腸道引起腸梗塞。

「胃髮石」是少女將頭髮吞入胃部後，毛髮被胃部的消化液黏在一起所形成的一團毛球。由於少女胃部的「胃髮石」實在太大，導致她的胃部被擠得沒有空間，因此她才會一直沒有食慾，也嚴重影響她吸收營養。

醫師隨後緊急為少女進行了約2小時的手術，打開其胃部將「胃髮石」取出，才讓少女恢復健康。醫師表示，少女可能是因為長期沒有父母的陪伴，心理壓力大，才會一直吃自己的頭髮，加上爺爺奶奶沒有注意到她吃頭髮，才引發了異食癖。

資料顯示，異食癖是一種持續攝取泥土、肥皂、冰塊等非營養物質的行為。它好發於懷孕婦女、幼童及有發展障礙的人群，並可能引起腸梗阻、營養不良和寄生蟲病等問題。

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關鍵字：

中國毛球異食癖胃髮石

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