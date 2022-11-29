白紙革命「用交友APP」躲審查　抗議者翻出中國牆外！上演貓捉老鼠

▲中國北京27日晚間出現民眾抗議集會，因為示威者手上都拿折A4空白紙諷刺當局言論審查，媒體多以「白紙革命」稱呼。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏魯木齊24日疑因過度防疫造成死亡火災，一把火燒到上海、北京等多個省份都掀起反防控的「白紙革命」。外媒「路透社」就指出，中國各地抗議人士正在利用被政府封鎖的交友軟體APP和Telegram等社交媒體平台來規避當局審查，傳播他們反對的內容與策略，和警方玩起了一場高科技的「貓捉老鼠」遊戲。

據路透社報導，自27日抗議運動爆發以來，反對中國嚴格疫情封控的影片、圖片和文字敘述湧入了受嚴格審查的中國網路社群，異議人士在審查者刪除資料前將內容備份到海外平台，包含烏魯木齊過度防疫導致死亡火災、當地街頭的抗議運動的影片已經從微博和抖音，被轉發到中國牆外的推特（Twitter）和Instagram上，隨後其他城市的居民和學生組織了各地的集會，並將相關現場影片也上傳網路。

▲北京27日晚間參與白紙革命的民眾。（圖／路透）

根據路透社看到的訊息內容，抗議運動人士在受嚴格審查的微信上談論策略時，只會透露最低限度的資訊，例如不會額外說明集會地點在哪，可能只用地圖座標，或張貼背景模糊的地圖來表示。另外，有許多人利用VPN軟體「翻牆」，並使用Telegram這種加密通訊軟體，關係親密的朋友也會彼此交換訊息，這種「去中心化」的分散模式有人說是受到2019年香港抗議運動的啟發。

社交媒體用戶向路透社表示，人們建立Telegram群組，分享自己所在城市的訊息。據一名北京匿名抗議者說法，大家也在使用交友軟體APP上的即時通訊服務來聯絡，希望能避開當局的審查。網友說，在抗議者聚集於上海、成都等地的幾小時前，網路上的文宣和集會地點在Telegram、推特和IG上被廣泛分享，人們還利用這些平台互相分享，一旦被捕之後該如何清除手機敏感數據等詳細教學建議。

居民與網友表示，警方近日持續檢查民眾手機上是否裝有VPN或Telegram的APP，因為在中國，使用VPN對大多數人來說都是違法的。一個叫作「李老師不是你老師」的推特帳號發布了來自中國各地的抗議影片，獲得大量關注，現已有70萬粉絲追蹤。帳號27日一度發文表示，每秒鐘收到超過十多則內容投稿，「不要再問我問題，不要再發表感想，不用關心我，我很安全，不會倒下。」

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