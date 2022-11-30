頭過身不過！大灣交流道聯結車撞斷限高門架　動彈不得交通大亂

▲台南永康區復興路與高速一街口（大灣交流道），1部聯結車沿復興路內側車道東往西直行，準備要左轉高速公路南下高雄時，車上貨櫃撞到限高4.1M的限高桿動彈不得。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康區復興路與高速一街口（大灣交流道），11月30日上午9時30分許發生重大交通事故，1輛聯結車沿復興路內側車道東往西直行，準備要左轉高速公路南下高雄時，車上裝載的貨櫃竟直接撞上限高4.1M的限高門架，整輛車卡住無法動彈，後方交通大亂，經通報高公局派施工車輛前來處理，於中午12時5分才恢復。

永康分局指出，11月30日9時30分許，永康區復興路與高速一街口（大灣交流道）發生聯結車上貨櫃撞到限高4.1M的限高門架，永康分局據報，迅速派員到場管制交通，並進行勘查蒐證。

警方調查，60歲的楊姓男子，有職業聯結車駕照，駕駛營業聯結車，載運貨櫃沿復興路內側車道東往西直行，準備要左轉高速公路南下高雄，當行經過復興路與高速一街時，車上貨櫃撞到限高4.1M限高桿上的限高架，因撞斷限高門架，聯結車卡在該處動彈不得。

警方依規定實施測繪、照相蒐證及調閲路口監視器影像，現場由復興派出所員警交通指揮管制，以維交通安全及順暢。由於限高桿架斷裂，為怕掉落，故肇事聯結車尚停在路口處，等待高公局派施工車輛前來處理，於中午12時5分移置，解除障礙。