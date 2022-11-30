持續與王鴻薇溝通中？　國民黨：盡全力找出「最具勝選機率的人」

▲王鴻薇表態不參選立委補選。（圖／記者陳家祥攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委，留下北市第3選舉區（中山、北松山）立委懸缺，中選會迅速敲定立委補選本周五登記截止、明年1月8日投票，時間緊迫，國民黨內呼聲高的北市議員王鴻薇則態度堅定表明不會參選。國民黨組發會主委許宇甄今（30）日受訪表示，台北這一席原本就是國民黨的，所以很重視這次補選，會盡最大能力找出最具勝選機率的人，已經在徵詢可能人選。

針對北市、南投立委補選，許宇甄說，中選會11月16日收到立法院公函後，就火速於18日開會決定補選時辰，11月28日至12月2日辦理登記，可說是非常罕見。也因為整個時辰和過去比，往前壓縮了一個多月，時間非常緊湊，所以中常會這次提名不會初選，而是以徵召的方式決定立委候選人。

對於目前可能徵召人選？許宇甄則說，國民黨中常會今日通過授權國民黨徵召立委補選人選，他們會參考內部民調、地方、蔣萬安意見，綜合考量，找出最具勝選機率的候選人；至於什麼時間提出人選？許宇甄不願給出正面答案，僅說會盡快。

國民黨中常會30日將通過台北市、南投縣立委補選提名辦法，由於時間緊迫，依「國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」第四條第一項「國民黨對公職人員選舉之輔選方式，必要時得辦理徵召提名」之規定，由黨中央以徵召方式推薦黨員參選。黨主席朱立倫強調，國民黨一定要無私無我，才會團結勝選，「最後的成功才會是屬於我們的，屬於台灣人民的」。