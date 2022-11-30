　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政黨輪替鐘聲已敲響？　李貴敏點國民黨2024關鍵危機：別幻想民氣在身

▲▼李貴敏呼籲行政院盡快提出囤房稅版本，解決房價問題。（圖／翻攝李貴敏臉書）

▲國民黨立委李貴敏指出，國民黨重返執政的目標是「革命尚未成功」的狀態（圖／翻攝李貴敏臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，民進黨大敗後，牽動藍綠兩陣營的布局。國民黨立委李貴敏表示，「政黨輪替的鐘聲已敲響，國民黨準備好了嗎？」指出雖然目前「討厭民進黨」與「下架民進黨」氣氛發酵，但國民黨重返執政的目標卻依舊是「革命尚未成功」的狀態；她也向黨內喊話，別幻想民進黨從此一蹶不振，也別幻想自己民氣在身，任何民意隨時都可能翻盤。

李貴敏直言，九合一選舉結果揭曉，執政黨面臨重大挫敗，證明民進黨眾多奧步已無法獲得民眾信任，「討厭民進黨」氣氛發酵，中間選民與年輕族群離心，對官員畫的大餅毫無期待。選民的眼睛是雪亮的，未來大內宣、網軍側翼、網路霸凌已不再管用。「下架民進黨」已成為主流民意，政黨輪替的鐘聲更已從這一刻敲響。

與此同時，李貴敏也向黨內喊話，「政黨輪替的鐘聲已敲響，國民黨準備好了嗎？」如何贏得2024，是國民黨最重要目標，也是無可推卸的承擔。但目前國民黨重返執政的目標卻依舊是革命尚未成功，仍須團結努力。別幻想民進黨從此一蹶不振，2024年蓋棺論定；如果國民黨內重蹈2019年爭議不斷、衝突不斷的覆轍，幻想自己民氣在身，不好好思考如何監督執政黨、奪回民眾已然遭挾持的權柄、謙卑面對人心之走向，任何民意隨時都可能翻盤。

面對後續政局發展，李貴敏強調，民意若水，任何政黨都可能隨時翻船滅頂，目前政黨輪替的訊號已經響起，選民也證明了有足夠的睿智做出正確抉擇，2024政黨輪替的最後一哩路，就看誰能重新贏回民心，「真正的考驗才剛開始。」

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
許慧欣親妹結婚了！　她站旁邊「炸出超巨北半球」近照曝光
小優當伴娘「穿超辣」！　彎腰掉出激兇車頭燈
到日本爽買！刷台灣信用卡「掉陷阱題」多噴錢　一票人都選錯
汪小菲「精神要崩潰」！　前CEO友人傳完訊息：壞了
1個月內第3位！　加密幣企業家死亡
魔獸主動問IG帳號！　「鄉民女神」還原現場
快訊／惡男正面曝光！　矇眼勒斃馬國女大生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王世堅不忍了！　怒轟側翼做「這三件事」破壞社會善良

選後狂發200則臉書！　王浩宇今嗨爆：選舉結果還我公道了

國民黨得票數萎縮？　趙少康盤點全台選局：票沒少！

「2024郭侯配是餿主意」　沈富雄分析：說這個的人很有問題

尹錫悅反對單方面改變台海現狀　外交部：共同對抗威權壓迫

政黨輪替鐘聲已敲響？　藍委點國民黨2024關鍵危機：別幻想民氣在身

民進黨敗選組檢討小組　羅致政提3方向：別在空中樓閣寫報告

選後新北市府小內閣會更動？　侯友宜：適度調整重新衝刺

選後首露面　是否組閣及角逐黨主席？鄭文燦：須回應民意

台灣學生聲援「白紙運動」　民運人士：33年來再次看到自由希望

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

王世堅不忍了！　怒轟側翼做「這三件事」破壞社會善良

選後狂發200則臉書！　王浩宇今嗨爆：選舉結果還我公道了

國民黨得票數萎縮？　趙少康盤點全台選局：票沒少！

「2024郭侯配是餿主意」　沈富雄分析：說這個的人很有問題

尹錫悅反對單方面改變台海現狀　外交部：共同對抗威權壓迫

政黨輪替鐘聲已敲響？　藍委點國民黨2024關鍵危機：別幻想民氣在身

民進黨敗選組檢討小組　羅致政提3方向：別在空中樓閣寫報告

選後新北市府小內閣會更動？　侯友宜：適度調整重新衝刺

選後首露面　是否組閣及角逐黨主席？鄭文燦：須回應民意

台灣學生聲援「白紙運動」　民運人士：33年來再次看到自由希望

逛情趣用品店「狂聊房事」她羞炸　男友卻喊正常！釣出店員吐真相

減碳與宗教信仰因素、疏食旅客已占一成　華航將提供陽明春天米其林蔬食餐

金正恩公開二女兒意涵曝！突顯「北韓政權不倒」：核武捍衛未來主權

斑馬線上演驚悚片！休旅車左轉未減速　女「閃避點滿」逃生

虎媽命乾女兒跪地吃飯「鐵尺毆打」　辯只體罰沒凌虐...下場出爐

路透：蘋果中國製造跌破4成　料加速撤出

台積電下周美國廠移機典禮　國發會龔明鑫：「以董事身分出席」

許慧欣親妹結婚了！她站旁邊「炸出超巨北半球」…淡出9年美貌0變化

歐陽娜娜賣浴袍「1件4300元」　陸媒爆成本價「不超過300元」網開轟

他趁黑五折扣「瘋買300支iPhone」　走出店外秒遇搶匪！損失300萬

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

即／新北里長自撞慘死！將重新選舉

原有望選新北市長卻拒絕　他看九合一敗選：民進黨出了問題

王浩宇：再發一次振興券！政府財政OK

民進黨2024派誰出征？賴清德、陳建仁勝算曝光

館長曝：陳明文邀他「一起罵政府」

靠民進黨金援2周賺10幾萬？ 四叉貓解釋了

民進黨餐敘傳圍剿何志偉　真相還原

王鴻薇補選立委恐中斷政治生命？　黃暐瀚曝「最大致命原因」

即／王鴻薇正式聲明拒絕補選立委

戴寧涉貪仍當選「成功四連霸」　臉書曝心情

王浩宇點「高嘉瑜王世堅」差異：打黨防落選

民進黨九合一慘敗　他提救綠營：就是輸得更多

「罷免高虹安，不用麻煩了」　王浩宇曝原因

王世堅轟民進黨「好好鱉殺到屎流」　再嗆蘇貞昌：錯的是人民嗎？

更多熱門

相關新聞

爭議纏身　羅淑蕾還想選立委？

爭議纏身　羅淑蕾還想選立委？

大家都知道，國民黨內很多牛鬼蛇神，但誰也沒想到，才剛勝選一天，牛鬼蛇神就來了。11月27日，國民黨才剛勝選不到24小時，前立委羅淑蕾就跳出來高喊「她願意接受國民黨徵召，選蔣萬安留下的立委選區」，在整個黨都沒有人對她有興趣，也根本沒有人點名她時，就先毛遂自薦，實在是讓人有些傻眼。

國民黨得票數萎縮？　趙少康盤點全台選局：票沒少！　

國民黨得票數萎縮？　趙少康盤點全台選局：票沒少！　

「2024郭侯配是餿主意」　沈富雄分析：說這個的人很有問題

「2024郭侯配是餿主意」　沈富雄分析：說這個的人很有問題

2024組「在野大聯盟」下架民進黨？　侯友宜：大家團結是共同目標

2024組「在野大聯盟」下架民進黨？　侯友宜：大家團結是共同目標

蘇貞昌留任稱「堅守崗位」　賴士葆轟：權力與腐敗「沒有想改變」

蘇貞昌留任稱「堅守崗位」　賴士葆轟：權力與腐敗「沒有想改變」

關鍵字：

國民黨朱立倫李貴敏

讀者迴響

熱門新聞

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

天后闆妹被爆「買千萬名牌卻賣山寨包」

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面