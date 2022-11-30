「人對了才有機會勝選」！大勝後首次中常會　朱立倫談立委補選3考量

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一結果揭曉，重演4年前「藍狂贏、綠慘敗」勝負懸殊景象。國民黨主席朱立倫今（30）日選後首度召開中常會表示，我們非常感謝最偉大的台灣人民，大家共同站出來挺正義挺善良，從民主角度來看真的是所有非綠政營的勝利，謙卑感謝台灣人，朱立倫坦言，「我更沒有一分鐘的高興，因為面對的挑戰還很多。」會秉持三大原則，走對的路、提對的人，無私無我的團結。

朱立倫指出，作為在野黨還是呼籲執政黨要反省檢討，更要面對民意，國民黨很清楚有那些做不夠好，「我到了最艱困的選區，昨天去台南嘉義，明天要去高雄跟屏東，他們都是真正的英雄，謝龍介打出漂亮一站，柯志恩帶領市議會獲得好成績，王育敏在短時間獲得十萬票，蘇清泉展現屏東縣民要改變的決定」，國民黨對於屏東開票的弊端，這是民主社會絕對不能容許存在的，支持蘇清泉一定要獲得的真相。

朱立倫說，對於每一位勝選同志都要好好感謝，他們都是真正的英雄與主角，「我們是助選員是配角，國民黨面對九合一結果，這只是初步，不是結果，要面對台北市、南投市立委補選，會秉持三大原則，走對的路、提對的人，無私無我的團結」，過去做不好還是檢討，要更團結、更無私無我才能勝選，這幾天對岸發生因為防疫問題產生的紛爭，希望中國當局一定要尊重科學依據與民眾，讓民意能夠真正的反映，不希望造成任何遺憾，影響每一位在大陸的台胞台生與台商，希望大家都平安。

最後，朱立倫強調，選舉雖然初步結束，但沒有一絲一毫的自滿，絕對沒有一分鐘的高興，國民黨堅持提對的人，人對才有機會勝選，一定要無私無我才能勝選，全黨上上下下都要團結。