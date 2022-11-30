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國民黨得票數萎縮？　趙少康盤點全台選局：票沒少！

▲▼國民黨中央 朱立倫 選後發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲這次選舉國民黨大勝，但有部分評論認為是因為「討厭民進黨」而非認同國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

這次九合一選戰國民黨大獲全勝，部分人士認為是「討厭民進黨」的民怨高漲，而非選民認同國民黨。對此，資深媒體人趙少康29日就在臉書發文指出，這次的選舉結果代表「討厭民進黨」是當今社會最大公約數，但是有些評論認為，國民黨得票數萎縮，並沒有獲得民意支持，他認為這樣的論點並不正確，因為「國民黨得票數沒有比歷年低」。

趙少康表示，拿2018年選舉丁守中得票57.7萬票和2022年蔣萬安的57.5萬票對比，說國民黨的支持度下滑，其實忽略了兩大問題，第一，台北市這幾年人口大量外流，總選舉人口下降將近14萬人；第二，民進黨這次不讓台商透過大小三通回台投票、軍人也以戰備做藉口沒有輪休，在兩項不利於國民黨得票的因素下，蔣萬安的得票數只下降了2,000票，相對而言選票是增加的，甚至國民黨在各地都以壓倒性得票數獲勝，沒勝的縣市票數也很接近，「是不是反而證明了國民黨這幾年確實有努力、也有一定的成效？」

此外，趙少康提出，在市政上，國民黨的侯友宜、盧秀燕認真施政，讓民眾有感；在監督民進黨上，王鴻薇抓出林智堅的論文門、徐巧芯抓出陳時中多次違規、行為失當、無良公關網軍結構；在輔選上，馬英九、朱立倫、韓國瑜、羅智強等重要人士團結起來全力輔選，穩固民眾支持，各地更有不少人努力組織動員、積極輔選，是所有人團結賣力、各司其職，才能有今天的成績，他認為，「自己先盡全力，最後交給民意」，是這次選戰的總結。

趙少康也強調，「澄清得票問題，不是要讓國民黨驕矜自滿，而是為了穩固國民黨執政的正當性」，不讓剛上任的市長被說得票數太低而沒辦法推動新政，他提醒國民黨的新任首長，仍然要戒慎、謙卑的執政，「信任得來不易，只有加倍努力」，才不會讓民進黨又有機會得勢禍亂國家。

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選舉得票數國民黨執政趙少康

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