慎入！花椰菜藏40隻菜蟲　他嚇問「怎洗才輕鬆」...內行曝3招

▲花椰菜富含營養，但同時容易藏菜蟲、難以清洗。（圖／資料照）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

營養豐富的花椰菜，由於形狀特殊易藏菜蟲，因此常讓人不知道該如何清洗。一名男網友即表示，自己把在好市多買的花椰菜拿出清洗，沒想到發現至少40隻菜蟲，讓他相當苦惱「花椰菜要怎麼洗？」吸引許多內行人留言清洗花椰菜、除菜蟲的「洗菜妙招」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，近日到好市多買了一顆花椰菜，拿出來清洗時，竟洗出至少40隻菜蟲。從他貼出的照片可見，塑膠蓋上布滿肥滋滋的菜蟲，讓他無奈上網詢問，「花椰菜該怎麼洗比較輕鬆啊？好多高蛋白...」

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▲網友清洗花椰菜，竟洗出菜蟲的「祖宗18代」。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

貼文吸引近4千名網友朝聖，網友面對這些綠色高蛋白，紛紛幽默表示，「密集恐懼症～我抖了一下」、「買菜送肉...」、「也太多隻了，祖宗八代了吧」、「就補充高蛋白啊～眼不見為淨」、「吃花椰菜的時候 把眼鏡拿下來」、「這算葷食嗎」、「在荒野求生想吃肉，我知道該找什麼了」、「我都直接吃掉，管他的，上帝的恩賜」、「物超所值了，蛋白質含量附加那麼多」、「整個家族都被你抓出來滅了」。

貼文也釣出許多內行人分享妙招，「有一篇文章說要先切成一口一口，然後裝到袋子內，灌滿水，狂搖，完成。」、「我都切小塊一點，再用蔬果清潔液清洗」、「切一朵一朵，再使用麵粉水水不用多，攪拌攪拌試試...」、「切一小棵一小棵，然後泡鹽巴加麵粉，泡完後搖一搖花椰菜，慢慢倒掉水會看到沉澱的麵粉有很多蟲，然後再用清水泡洗第二次」。

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