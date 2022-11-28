好市多買整尾鮭魚較划算？她切開精算各部位價格　結果驚呆網

▲好市多黑色購物節。（圖／記者林育綾攝）

記者鄭文晴／綜合報導

購物時多比較才能知道怎麼買最划算，避免花冤枉錢。一名女網友表示，聽別人說在好市多買整尾鮭魚比較划算，便趁今年黑色購物節買來切開去精算各部位價格，在加總後卻僅便宜7元，發上網後隨即引起熱議，網友一致認為買切好的就好。

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▲原PO從好市多購買整尾鮭魚。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，聽過人家說整尾鮭魚比較便宜，但沒有實際去求證過，她於今年黑五買了重3.81公斤、1公斤單價499元，售價為1901元的鮭魚切算看看，實事求是一下。

原PO買回家後，將整尾切分切成鮭魚頭、輪切、鮭魚尾，並用好市多的售價計算。鮭魚頭1公斤單價340元，0.66公斤賣224元；輪切1公斤單價579元，2.45公斤就是1436元；鮭魚尾1公斤單價519元，0.48公斤為248元，最後再去除魚鰭和一小截靠近尾鰭的魚骨，總共3.62公斤，花費1908元，結論只省了7元，讓她懷疑「是我有哪裡算錯嗎？」

▲原PO將整尾切分切成鮭魚頭、輪切、鮭魚尾。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出便引發網友熱議，有人搞笑表示「好市多不喜歡你這篇，太粗暴了，會害他們以後敲不到盤子」，有人則認為原PO沒計算到分解的工錢，如果加上去的話價格不好說。

另外也有不少網友表示，「賺到樂趣」、「沒算錯啊！賺到自己切割的樂趣」、「去漁港買整隻比較划算」、「妳的經驗解答大家的疑惑，由衷感謝妳的壯烈犧牲」、「充滿求知精神！不管買整尾划算還是不划算，我覺得你超棒的」、「結論：以後買切好的就好」、「刀工厲害（重點誤」、「鮭魚頭和鮭魚尾常常有特價。」

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