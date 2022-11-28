好市多買3L葡萄酒　打開一看崩潰：是血袋？網解惑：設計超方便

▲好市多葡萄酒。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者鄭文晴／綜合報導

好市多黑色購物節於上周剛結束，大批民眾都趁此前往購物囤貨。有民眾日前購買了3公升的葡萄酒，沒想到一打開包裝後，讓她哭笑不得「是血袋嗎？」不過有網友提醒，盒子上面有說明，其實應該放在盒子內，上方設有「水龍頭」可以直接開來喝，非常方便。

一名網友於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，在好市多購買了自有品牌科克蘭的3L葡萄酒，回家打開差點暈倒，質疑「是血袋嗎？這個要怎麼喝它呢？」

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不少網友笑說，「插吸管啊，小時候都這樣喝」、「你是不是忘了順便買點滴架跟針頭了」、「那包跟我住院時的那包很像」、「拿去蒸，蒸熟可能變豬血糕！」、「原來是補充包？」、「沒有附點滴導管嗎？」、「你忘了，還要加購酒滴架啦」、「這是party包，開個趴就喝掉了」、「真的超像我剛剛捐的血袋。」

▲葡萄酒的正確喝法。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

有網友人糾正表示，包裝上面就有說明，正確的喝法不用把紙箱拆開，背面有水龍頭可以將酒倒出，設計其實非常方便，隨時都可以取用。

恍然大悟的原PO則笑說，「看不懂說明書是廠商的錯？還是顧客的錯？」有些時候異國思想也有落差，喝酒年資也20餘年，沒買過塑膠袋裝的紅酒，這回是頭一次遇到，「連自己想想都覺得很好笑。」

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