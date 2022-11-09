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阿里山林鐵台車煞車連桿斷！　2工人「跳車」頭部撕裂傷

▲▼阿里山林鐵列車失火演練。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處）

▲阿里山林鐵列車事故演練。（示意圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處）

文／中央社

阿里山林業鐵路台車7日行駛至樟腦寮車站中途，發生煞車連桿斷裂下滑情形，台車上2名道班工先後跳車受傷，其中翁男頭部撕裂傷及身體擦傷，另1人手臂擦傷；事故待釐清。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處8日發布新聞稿指出，台車事故主要是竹崎監工區道班工於7日下午駕駛台車並載運小怪手，由獨立山車站出發返回樟腦寮車站，途中因台車發生煞車連桿斷裂下滑。

當時台車上2名道班工先後跳車而受傷，其中翁男經醫師診斷結果，頭部有一處3公分撕裂傷無需縫針，右後肩、左臀擦傷，後續需觀察3天是否有腦震盪情形；另1名員工僅手臂擦傷，自行處理傷勢。

阿里山林鐵及文資處指出，阿里山林鐵於7月12日發生台車事故，因路線管制問題，造成委外廠商員工受傷。7月13日則是因平交道旁的既成道路有車輛駛近而緊急煞車，造成道班工受傷，以及昨天的台車事故，均依規定通報鐵道局及林務局，並積極研議且實施台車安全改善措施。

阿里山林鐵及文資處表示，台車安全改善措施，包括台車已全面加強安全防護設施，並限速、限重；崎頂平交道已增設警燈音；已全面清查標示具風險平交道岔路處，台車應慢行通過；已委請機械技師測試台車外，將再進行檢查；研議修正規章，台車駕駛訓練考核及技能檢定；持續爭取經費研發安全巡軌車輛。

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