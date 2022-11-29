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阿里山森林鐵路110週年！整修18個月　21號shay蒸汽火車回來了

▲阿里山21號shay蒸汽火車復駛推限量百年紀念酒 。（圖／業者提供）

▲阿里山21號shay蒸汽火車復駛推限量百年紀念酒 。（圖／業者提供）

記者吳奕靖／高雄報導

鐵道迷熱烈期盼阿里山林鐵21號Shay蒸汽火車今年3月修復出場，重磅回歸嘉義阿里山娘家，再次奔馳在阿里山鐵路上，場面熱烈風光，彷彿穿越時光回到一百多年前。而年底前好事再添一樁！阿里山林業鐵路及文化資產管理處授權藏國內一家酒廠合作，特別推出「阿里山林鐵21號Shay蒸汽火車110週年造型紀念酒」，全台限量2,000組。

紀念酒消息一出，鐵道迷早已等不住，直呼要帶著21號Shay復刻火車紀念酒回「嘉」與國寶火車合影，紀錄珍貴畫面。有110年歷史的阿里山林鐵蒸汽火車頭21號蒸汽火車，在嘉義公園展示長達44年。在阿里山鐵路貢獻60餘年年功成身退，歷經半世紀風霜，車身造成多處鏽蝕、停產零件脫落遺失，修復計畫極為困難。值得慶幸的是，林鐵及文資處宣布重砸千萬預算，與國內機械技師合作，以精湛技術自製零件逐一修復，保留了傳統燃煤運作，更保存歷史文物的完整原貌。

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▲阿里山21號shay蒸汽火車復駛推限量百年紀念酒 。（圖／業者提供）

▲阿里山21號shay蒸汽火車復駛推限量百年紀念酒 。（圖／業者提供）

經過長達18個月整修，21號Shay蒸汽火車恢復行駛成功，以洪亮的鳴笛聲，宣告磅礡回歸！現在林鐵及文資處更宣布授權文創公司與一家酒廠合作，特別推出限量造型紀念酒。秉持國寶傳承永續精神，這款酒的外型黑金色描邊外裝，精緻細節呈現高奢復刻感，最後以醒目的喜氣大紅底色搭配金銅色「21」字樣，打造出非凡的阿里山林鐵21號Shay蒸汽火車110週年造型紀念酒，值得鐵路迷與收藏家入手收藏，展現雋永的典藏價值，意義非凡，傳承百年風華。

此款「阿里山林鐵21號Shay蒸汽火車110週年造型紀念酒」全台僅限量2000組，同時只在酒類經銷門市限定發售，將於29日開放預購，預計在明年４月發貨，同時「阿里山林鐵110週年慶」與「21號Shay蒸汽火車復駛」活動也將在12月24日嘉義車庫園區舉辦。

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