準備肛門榨甘蔗！高虹安當選新竹市長　「1留言」被翻出：坐等直播

▲高虹安當選新竹市長。（圖／記者陳凱力攝）

記者朱祖儀／綜合報導

民眾黨高虹安不受助理費、性平爭議影響，在此次新竹市選戰中打敗藍綠，成為最年輕的首任新竹女市長，讓外界大開眼界。不過先前有網友認定民眾黨不會有人當選市長，發出豪語稱「若有人選得上就用肛門榨甘蔗」，結果現在開票結果出爐，隨即有人將當時的留言挖出，問「需要幫忙叫救護車嗎？」

在投票前夕，高虹安爆出一連串詐領助理費爭議，被質疑透過多名助理將薪資或加班費上繳「入金」到辦公室帳戶，並挪為己用，台北地檢署以「他字案」分案調查，高虹安與前助理李忠庭皆被列為被告。之後網紅四叉貓更爆料，辦公室女助理與主任間的性平爭議事件，並流出中階女主管與女助理間的對話錄音檔。

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▲高虹安捲入助理費風波。（圖／記者屠惠剛攝）

關於助理費爭議，當時就有網友預測，高虹安不會當選，而且還可能因為此案要進土城看守所，「高虹安有沒有機會成為台灣第一個落選，還要進監獄的候選人啊？民眾黨整天喊新政治，結果是腥政治」。他甚至發出豪語，指出「民眾黨選得上隨便一個市長，我肛門榨甘蔗」。

結果現在開票結果出爐，高虹安真的當選新竹市長，隨即有其他人挖出原PO的留言，回應「高虹安會不會進土城我不知道，但你要不要先兌現你的承諾？需要幫你先叫救護車嗎？」不少網友看到後紛紛笑說，「坐等直播」、「我很想看喔」、「你太粗暴了XD」、「可以找椅子看戲了」、「記得要提醒大家來看」、「我可以在現場看嗎」。

▲網友發豪語的留言被挖出。（圖／翻攝自PTT）

針對助理費爭議，27日高虹安受訪回應，自己一直都是直球面對這個問題，絕對不會迴避任何調查，既然此案已進到司法程序，她也不會逃避，相信很快就能還給自己一個清白。