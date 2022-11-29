戶外再2天就免戴口罩！五大防疫鬆綁一次看　記者會也不再天天開

▲戶外口罩令再過2天就解除。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳／整理報導

防疫再度大鬆綁！指揮中心昨（28日）宣布多項解封政策將分批實施，包括戶外口罩令解除、開放逐桌敬酒茶、取消入境限制等，防疫記者會也調整為一周2次；但歲末、跨年大型室外活動口罩規定，則視近期疫情變化另行研議。新制將上路，《ETtoday新聞雲》整理最新防疫政策，供民眾參考。

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▲12／1起放寬戴口罩等防疫措施。（圖／指揮中心提供，下同）

12／1起室外口罩規定鬆綁！室內符合6條件也免戴

指揮中心宣布，自12／1起，取消全部室外空間、室外場所，應全程戴口罩的規定。但歲末、跨年大型室外活動口罩規定，則視近期疫情變化另行研議。

不過，外出於室內空間、室內場所（包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間），仍應維持全程戴口罩，符合6大情形者則得免戴口罩：

1. 從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照時

2. 自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時

3. 直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時

4. 於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合

5. 外出有飲食需求得免戴口罩

6. 於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

除了上述條件外，指揮中心也取消餐飲場所不得逐桌敬茶敬酒的規定。

12／2起開放5～11歲兒童施打追加劑 5歲至未滿6歲「提供單價BNT」

自12／2起，開放5～11歲兒童接種新冠疫苗追加劑。已完成接種莫德納或BNT基礎劑之6～11歲兒童，可選擇莫德納雙價BA.4／5次世代疫苗作為追加劑；滿5歲且未滿6歲之兒童，則可選擇單價BNT兒童劑型作為追加劑接種。

▲12／2起，開放5～11歲兒童接種新冠疫苗追加劑。

12／10起取消入境人數上限

考量國內疫情趨緩且穩定可控，指揮中心宣布，自今年12／10零時（航班表定抵臺時間）起，取消入境人數限制。指揮官王必勝說，實施此政策後，春節出、入境的相關人潮都會受到最小影響。

12／10起「有條件開放」全國醫院探病 每次最多2名訪客

12／10起，全國醫院住院病人有條件開放探病。探病時段為每日固定1時段，每次至多2名訪客為限，但若有病危探視、需陪同病人實施手術等特殊原因者，探病時段及訪客人數不在此限。

此外，探病者不論疫苗接種狀態，應配合出具探視當日採檢自費家用快篩陰性證明。但探病者若為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免篩檢。

▲12／10起全國醫院有條件開放探病。

本周起，指揮中心記者會調整為每周一、四召開

王必勝表示，自本周起取消每日例行記者會，改為每周一和周四召開，時段一樣為下午2點；相關防疫工作仍持續進行，其他天會用新聞稿方式讓民眾知道疫情相關數字。

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