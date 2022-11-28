再3天口罩可以脫了！　醫示警「2族群」極危險

▲示意圖，非當事人。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

終於等到！中央流行疫情指揮中心今（28日）宣布，12/1起口罩鬆綁第一階段，室外口罩解封。不過，前台大感染科主治醫師林氏璧就曾示警，在新冠大流行、口罩戴好戴滿的這段期間，許多人恐怕對冬季流感毫無抵抗力，尤其4歲以下幼童和年長者需要特別注意。

林氏璧日前在網路節目《下班瀚你聊》中提醒民眾注意免疫負債，因為從2020年以來，大家為了防疫勤洗手、戴口罩、保持社交距離，國內幾乎沒出現「流感重症」，經由呼吸道傳染的疾病幾乎消失，眾人防範新冠的同時，其他呼吸道疾病一起擋掉：腸病毒一度消失，流感也一度消失。

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他指出，這2、3年出生的小朋友根本是生活在溫室裡長大，這段期間幾乎未接觸過任何病毒，「所以其實一直戴著口罩反而對身體不好。」

林氏璧說明，家長們需要讓小孩的免疫系統在成長過程中，經過各種病毒的感染，讓他練習，然而「我們現在社會上很多人，對於冬天要流行的流感病毒，很可能是幾乎是毫無抵抗力」，尤其流感病毒高風險族群是幼童與長者，與新冠病毒主要高風險族群是高齡者不同，因此他呼籲高風險族群應將流感疫苗打好打滿。

▲12/1起放寬戴口罩等防疫措施。（圖／指揮中心提供）

12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施，相關規定說明如下：

一、室外空間、室外場所，取消應全程佩戴口罩之規定。惟歲末／跨年大型室外活動之口罩規定，將視近期疫情變化，另行研擬。

二、外出於室內空間、室內場所(包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間)，維持應全程戴口罩，但符合例外情形者，得免戴口罩。

三、符合以下例外情形者，於室內得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩。但若本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

(一)從事運動、唱歌、拍攝個人/團體照。

(二)自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。

(三)直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

(四)於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

四、外出時有飲食需求，得免戴口罩。

五、於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下

口罩。

六、餐飲場所：取消宴席不得逐桌敬酒敬茶之規定。

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